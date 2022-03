Amelia, a pochi giorni dalla morte, il cinema di Oltre il Visibile omaggia William Hurt.

AMELIA Un omaggio a uno degli interpreti simbolo della Hollywood degli anni Ottanta. Il cinema di Oltre il Visibile porta sul grande schermo alcuni dei film di William Hurt, scomparso da pochi giorni una settimana prima del suo settandaduesimo compleanno, in una rassegna realizzata in collaborazione di Stefano Del Signore, critico cinematografico.

Programma

Venerdì 25 marzo – ore 21.00 - Amelia, Sala Conti Palladini



Brivido Caldo, Regia di Lawrence Kasdan, USA, 1981, 113’ – v.o.sott.it.

L'avvocato Ned Racine conduce una vita tranquilla fino a quando non incontra Matty Walker, una donna affascinante, sposata con un ricco uomo d'affari. Ben presto, l'uomo si rende conto che Matty è il tipo di donna per cui un uomo potrebbe uccidere.

Sabato 26 marzo – ore 21.00 - Amelia, Sala Conti Palladini



Il grande freddo, Regia di Lawrence Kasdan, USA, 1983, 103’ – v.o.sott.it.

Compagni di scuola negli anni Sessanta si ritrovano anni dopo al funerale di un amico morto suicida. Ognuno ha preso la propria strada, ma anche se i sogni comuni non esistono più, i ricordi tengono in vita l'amicizia.

Girato negli anni '80,il film è un dramma generazionale che ha fatto epoca, con una memorabile colonna sonora e un cast stellare: l’inno all’amicizia di un cult intramontabile. Il film ha ottenuto 3 candidature a Premi Oscar, 2 candidature a Golden Globes.

Domenica 27 marzo – ore 18.30 - Amelia, Sala Conti Palladini



Turista per caso, Regia di Lawrence Kasdan, USA, 1988, 121’ – v.o.sott.it.

Sconvolto dalla morte violenta del figlio, un autore di guide turistiche si estrania dal mondo fino a quando una donna speciale non lo fa uscire dal proprio isolamento.

Ha ricevuto quattro candidature ai Premi Oscar, compresa quella per il miglior film, vincendo il premio per la miglior attrice non protagonista con Geena Davis.