Lunedì 13 Marzo 2023, 16:42 - Ultimo aggiornamento: 16:45

Il trionfo di ”Everything Everywhere All At Once”, 7 Oscar nelle categorie principali, non ha fatto prigionieri. Ai grandi sconfitti della 95ma edizione degli Academy Award non resta che leccarsi le ferite. E non sono pochi gli snobbati del Dolby Theatre. ”Gli spiriti dell’Isola” correva con 9 nomination e non ha preso nemmeno un Oscar. ”Elvis”, il travolgente musical di Baz Luhrman sul re del rock’n’roll, aveva 8 candidature ma è rimasto a bocca asciutta. Stesso destino per ”The Fabelmans”, toccante racconto autobiografico di Steven Spielberg, arrivato in finale in 7 categorie ma tornato a casa a mani vuote.

Mentre hanno dovuto accontentarsi di una statuetta tecnica ciascuno i tre film che con i loro superincassi hanno salvato l’industria: ”Top Gun: Maverick”, premiato soltanto per il sonoro malgrado le 6 nomination, ”Avatar: la via dell’acqua”, 4 candidature e un premio per gli effetti speciali, e ”Black Panther: Wakanda Forever” che correva in 5 categorie e ha vinto solo per il costumi. C’è chi ha fatto buon viso a cattivo gioco, come lo stesso Spielberg che fin dal primo momento ha benedetto i The Daniels, registi di ”Everything Everywhere”.

Ma ai milioni di spettatori della cerimonia degli Oscar, trasmessa in mondovisione, non è sfuggita la faccia contrariata di Angela Bassett che si aspettava la statuetta come migliore non protagonista per ”Black Panther: Wakanda Forever” ma ha dovuto cedere il passo a Jamie Lee Curtis per il film dei The Daniels. Quando tutto il pubblico del Dolby è scattato in piedi per tributare un’ovazione alla vincitrice, Angela è rimasta al suo posto in silenzio. Una reazione più che umana, in barba alle ipocrisie e ai salamelecchi di Hollywood.