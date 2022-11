Gf Vip, «Luciano Punzo ha fatto sesso con Patrizia Rossetti»: la rivelazione choc di Edoardo (e Attilio conferma)

L'aria nella casa del Gf Vip diventa sempre piu' bollente. Dopo Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria anche altri due concorrenti, pare, si siano lasciati andare a effusioni hot sotto le coperte. Questa volta si tratta di Luciano Punzo e Patrizia Rossetti.

Gf Vip, Wilma Goich choc: «Daniele Dal Moro mi desidera. Ha 45 anni meno di me? Chi se ne frega»

Gf Vip, sesso tra Patrizia e Luciano? La rivelazione choc

I due vipponi, lo scorso sabato, si sono scatenati durante il party organizzato ogni weekend dalla produzione. Ma Edoardo Donnamaria ha fatto una rivelazione particolare ieri mentre era in giardino davanti ad Edoardo Tavassi, Attilio Romita e Luca Salatino: «Ragazzi mi sa che Luciano ieri sera ha fatto sesso sfrenato con Patrizia Rossetti!». Il fratello di Guendalina conferma e Attilio è subito intervenuto dichiarando: «Sì, ma Patrizia l’ha detto chiaro. Hanno fatto di tutto sotto le coperte. Qualunque cosa. Lei da questo punto di vista è bella perché quello che pensa lo dice. Non le frega niente».

Gf Vip, Micol Incorvaia insultata da Patrizia e Wilma: «È brutta e beve troppo». Interviene Clizia: «Questo è bullismo»

Cosa è successo

I due al momento non hanno dichiarato nulla e nessun video testimonia quanto detto dai vipponi. Al momento quindi possiamo parlare solo di ipotesi, anche se Edoardo Donnamaria sembra esserne certo. Quel che è sicuro è che Alfonso Signorini non si farà certo sfuggire questa ghiotta occasione e siamo certi che stasera la questione sarà affrontata durante la diretta prevista per le 21.40 su Canale 5