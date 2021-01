Grande Fratello vip, lite furibonda tra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta sul flirt con Alain Delon

Malgioglio ha persino messo in mezzo una terza contendente: «Lui era pazzo di Mara Venier». Lui è Alain Delon, e le competitor sono Maria Teresa Ruta e Alba Parietti. Set: casa del Grande Fratello vip. Mtr (Maria Teresa Ruta abbreviato per i telespettatori su Twitter) e Parietti sono le protagoniste di uno scambio di battute al veleno che ha fatto impazzire i social. Motivo? Un attore. E che attore. Alain Delon.

Alba VS Maria Teresa: il triangolo con Alain Delon riserva qualche piccola sorpresa che non immaginavamo... #GFVIP pic.twitter.com/rQrQaGYhPh — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 29, 2021

Ruta incalzata da Alfonso Signorini, nella scorsa puntata del GFVIP ha raccontato dei suoi tanti flirt. Ha detto che a molti ha resisitito, non si è concessa. Tipo il Principe Alberto di Monaco, Maradona, Falcao. E pure Alain Delon. Ruta e l'attore si sono incrociati a Miss Italia: lui era giudice e lei era in giuria. «È venuto il suo manager a dirmi che Alain mi voleva al suo fianco a cena quella sera», racconta Ruta. Quindi Ruta che fa? Sale in camera e si versa addosso litri di profumo per aumentare il suo fascino e sperare di essere notata da Alain Delon, pensando di avere forti chances se le aveva mandato a dire che desiderava averla al suo fianco. Forse il profilo, forse una pettinata più scrupolosa, forse un cambio d'abito con più abiti, forse l'emozione. Insomma, deve averci messo molto a prepararsi per la cena perché nel frattempo qualcuno ha trovato il posto accanto ad Alain Delon vuoto e lo ha occupato. Chi è? Una collega, dice Mtr. «La mamma di Francesco!», denuncia Ruta.

Un aneddoto raccontato da Maria Teresa... una risposta arrivata in maniera puntuale da Alba Parietti. Due verità che non possono convivere. #GFVIP pic.twitter.com/9XVbUbH912 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 29, 2021

«A un certo punto lui scappa perché volevano tutti la foto e mi dice "Andiamo a bere qualcosa"?», racconta Ruta. Sintesi di Signorini: «Cioè ha preferito te ad Alba Parietti». «Beh mi voleva anche a cena, però non è stata colpa di Alba», risponde Ruta.

Gf Vip, Maria Teresa Ruta umiliata dagli altri concorrenti. Lei scoppia a piangere. Fan furiosi: «Vergognatevi»

Parietti le aveva ampiamente già risposto su Instagram (la rivelazione di Alain Delon è avvenuta in una puntata della casa ed è stata commentata in seguito con Signorini). Parole di fuoco in cui tra l'altro accusa Ruta di un comportamento preciso: sminuire le altre per sembrare un gigante lei. «Quello che non mi piace è lo stereotipo delle donnine con la bava alla bocca che aspettano lo schioccare di dita del maschio imperatore - scrive Alba - Io non rubo i posti e non rincorro divinità maschile, perché con coraggio e forza , io mi metto sempre al centro del mio mondo . Non faccio la figurante ma la protagonista vicino a un uomo . Non voglio essere notata ma ricordata. Non rincorro gli uomini perché non mi sono mai sentita meno di un uomo. Capisco le fragilità altrui, anche le difficoltà ma noi donne dobbiamo imparare che possiamo esistere e emergere senza bisogno di screditare e affossare le altre donne. Il concetto del discorso è la falsa contesa per mesi traduce in questo. Non mi riconosco in quella donnina che ruba il posto al tavolo per stare vicino alla star. La protagonista della mia vita sono io e non permetto nessuno di farmi sembrare una comparsa. È una questione di dignità che qualcuno vuole di leggere come se fosse arroganza. Ma non ho mai rincorso nessuno se non me stessa… E non ho nulla contro Maria Teresa, se non il fatto che emerge tranquillamente, senza dover per forza screditare con falsa grazia , ogni volta le altre donne. Questa si chiama libertà di voler essere esattamente come ti sei immaginata non come gli altri ti vogliono dipingere. Se a Maria Teresa piace il ruolo di donna che aspetta pazientemente che un uomo la consideri, il mio modo di essere non mi fa leggere questo come una cosa che mi appartiene. Ne parleremo stasera Il giorno più bello della mia vita è stato quello in cui ho capito che avrei sempre potuto farcela da sola. E questo vorrei che le ragazze capissero».

