Gf Vip, Soleil Sorge mette a tacere Alex Belli: «Stai zitto e vai da un terapista di coppia»

Alex Belli esce e Soleil Sorge si avvicina a Alessandro Bresciano. E l'ex vippone non la prende bene. Tuona da instagram Belli che da al neo gieffino di essere una brutta copia.

La scorsa puntata un confronto senza mezzi termini quello tra Alex e Soleil. «Ero piena di gioia nel vederlo e volevo andare verso lui, poi l'ho guardato negli occhi e non l'ho riconosciuto, non era più lui», queste le parole che l'influencer ha detto al confessionale dopo l'incontro con l'attore. «Ti sei perso dando priorità allo show. hai rovinato tutto» con queste parole l'ex di uomini & Donne ha messo a tacere Alex che aveva cominciato con la sua voce baritonale a parlare di amicizia, non più amore. Alex eliminato dal programma è tornato a casa e con delia Duran va avanti alla grande, ma non smette di guardare il reality e ora che Sole è interessata al nuovo concorrente continua a sparare a zero su chiunque si avvicina a lei. Di tutte queste puntate della soap, soprattutto di quelle messe in atto una volta che Belli è uscito dalla casa, non ne può più Wendy, la mamma della vippona.

Gf Vip, lite tra Soleil e Alex

Ora la Sorge si mostra più serena.

«Apprezzo tutto quello che ho vissuto con Alex ma mi ha aperto gli occhi sul suo modo d'essere che non mi è piaciuto, ora vado avanti con più certezze». E Alfonso Signorini deve togliersi qualche sassolino dalla scarpa: «Tu avrai capito che quello che è accaduto sotto le coperte tra voi è stato visto da tutti nella sua interezza, tanto che anche Delia lo sa. La considerazione che tutti si fanno è che tu sei una donna ferita che si è resa conto che è andata oltre con l'uomo sbagliato».

Cosa è successo sotto le coperte?

Ma la Sorge è sicura: «Tutto quello che ho fatto come donna non credo di averlo sbagliato. Rifarei tutto. Sono ferita come amica»

Signorini non aspettava altro: «Torneresti a fare l'amore con Alex?»

Ma Soleil ora vuole spiegare la verità: «Non abbiamo mai fatto l'amore noi. Ho una persona fuori da qui con cui ho intenzione da fare l'amore».

Quindi non è successo nulla sotto le coperte ma «solo chiacchiere. Avete frainteso, noi parlavamo di cose di cui non potevamo parlare di fronte alle telecamere».

L'intervista a Verissimo

Delia Duran nel frattempo a Verissimo ha continuato a insultare l'influencer definendola una donna che non porta rispetto a nessuno e Belli ha guardato tutto in silenzio. Stasera le immagini dell'intervista che marito e moglie hanno rilasciato a Silvia Toffanin sono state mostre nella casa: «L'unica che manca di rispetto a se stessa è Delia, perchè se pensa che sia successo qualcosa sotto le coperte sta sbagliando lei». Soleil è sempre più infuocata e Alex prova a dirle che la Duran non pensa nulla e che sa che non è successo nulla, ma la Sorge non ne può più. «Ora stai zitto sono 3 mesi che parli nella casa ora che sei fuori stai zitto».

E ha continuato: «Io se fossi una moglie mi preoccuperei per quello che c'è stato fuori dalle coperte. Non comprendo come tu da amico possa mandare in giro lei a dire certe cose. Dovresti andare a parlare del vostro matrimonio da un consulente di coppia e non stare qui di fronte a tutta Italia a parlare di me. Stai facendo la scenetta e vuoi farmi passare da donna innamorata. Ma non è così».

Signorini mette tutti a tacere

Poi la parola passa in studio e viene interpellata Sonia Bruganelli: «Io pensavo che Alex ci tenesse al rapporto con Soleil, invece ci sta raccontando....»

Belli la interrompe bruscamente: «Non mi fate raccontare cose che non esistono, state costruendo voi uno show».

Sonia è pronta a replicare ma Alfonso Signorini blocca entrambi per dire la sua.

«Se tu tenessi a una persona dovresti difenderla»,

«Io difendo entrambe, Sole non ha bisogno ora di essere difesa le dico che le voglio bene». Prova a uscirne così l'attore che si becca un bel «Adios»