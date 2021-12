Alex Belli, l'attore torna a Mediaset: la notizia bomba su Instagram (e con lui c'è anche Delia Duran)

Dentro o fuori fa poca differenza, Alex Belli resta protagonista del Gf Vip. Se qualcuno pensava, o addirittura sperava, che dopo l'eliminazione dell'attore dal reality i riflettori si potessero spengere su lui, si sbagliavano di grosso. Dopo aver infranto i distianziamenti imposti dal programma e aver riabbracciato la moglie, Alex è stato "distrutto" in studio dagli ex concorrenti del reality e dalle opinioniste. Ma lui è uscito a testa alta da Cinecittà ed è stato paparazzato assieme alla moglie Delia Duran, che si diceva pronta a lasciarlo, sul treno Roma-Milano e tra un abbraccio e una lite i due sono tornati a casa insieme. Ma ieri il gossip li vedeva sul punto di rottura, nel viaggio per tornare a casa infatti i due coniugi se ne sono detti di tutti i colori e la modella avrebbe addirittura lanciato la sua fede.

Alex Belli, parla Andrea Palazzo (capoprogetto del Gf Vip): «Ha spregiudicate teorie sulla vita di coppia»

Alex Belli, le prime storie fuori dalla casa

Poi il silenzio e tutti si chiedevano quanto bisognasse attendere per sapere che fine avesse fatto Alex Belli. Per fortuna un'ora fa ha informato i follower lo stesso attore di come sta. È rientrato nella Factory (così si chiama casa Belli), luogo di perdizione a detta della ex moglie di Alex, e ha ritrovato gli amici e i colleghi di sempre. Nelle prime storie Instagram si vede solamente un collaboratore fidato dell'ex di Centovetrine e la scritta «Factory come back face», ma poi il gieffino si siede al pianoforte e intona “Non me lo so spiegare” di Tiziano Ferro. Si vede che alla voce baritonale del Gf piace cantare e suonare, l'ultima volta lo avevamo sentito mentre intonava una dedica a Soleil Sorge dentro la casa. Chissà se stavolta la canzone sarà ancora una volta per la vippona o per la moglie. Alle sue spalle si intravede una donna che è nelle mani fidate di una make-up artist e pare sia proprio Delia Duran. I due quindi sembrerebbe che siano a casa insieme e che siano riusciti a spazzare via la burrasca (sempre che ci sia mai stata, le malelingue non ne sono certe).

L'attore torna a Mediaset, in quale programma sarà ospite?

Ma non è tutto, perchè Alex ci tiene a farci sapere che è già di nuovo a Mediaset. Ma d'altronde il lavoro è la sua «Life», come scrive lui stesso nella storia. La domanda ora è: in quale programma andrà a raccontare la sua verità? Nel pomeriggio l'unico programma che potrebbe dedicargli uno spazio sarebbe Pomeriggio 5, e forse sarà proprio nel salotto di Barbara D'Urso che Belli si siederà. Ma d'altronde tutti i vipponi una volta usciti dalla porta rossa hanno un posto d'onore nel talk della D'Urso, fin qui nulla di strano, peccato che sia stato proprio l'attore all'interno del reality a confidare a Soleil che lui ai programmi condotti dalla D'Urso non ci è mai voluto andare. «Tutte le volte vado la a malavoglia», raccontava questo Belli a Soleil quando voleva convincerla che a lui tutto questo rumors attorno a lui non serve perchè ha «una miriade di cose da fare 24 ore su 24». Ci avrà ripensato? Oppure si trova nell'ziende della famiglia Berlusconi per parlare di altro? Non ci resta che attendere qualche ora, o qualche soria, per scoprirlo.