Gf Vip, Alex Belli torna nella casa: scoppia la polemica social: «Per lui hanno cambiato le regole». Le anticipazioni

Stasera ventottesimo appuntamento del Gf Vip. Il programma condotto da Alfonso Signorini con l'aiuto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe torna alle 21.40 su Canale per regalre emozioni e sorprese ai telespettatori. Dopo Eva Grimaldi, Federica calemme e Alessandro Basciano, oggi altri due concorrenti entreranno nel loft di Cinecittà. Nathalie Caldonazzo e Barù Gaetani d'Aragona varcheranno la porta rossa e si uniranno agli altri vipponi. Per il Natale i gieffini preparano un Gf Christmas Show e il clima festoso dovrebbe inebriare la casa, ma i caratteri durante la preparazione dei balletti esce fuori e le liti si accendono.

Gf Vip, amori nella casa

L'attenzione è tutta rivolta a Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan. I due sono sempre più vicini e si vedono i primi baci stampo. Intanto il rapporto tra Gianmaria e Sophie è sempre più ballerino e l'ingresso di Bresciano sta mettendo in crisi anche l'ex di Uomini e Donne che sembra apprezzare la bellezza del neo vippone. Alessandro intanto si dice interessato (per ragioni diverse) a Sophie, Soleil e Jessica e nel frattempo si è messo sotto le coperte di soleil suscitando l'ira di Alex Belli che anche da fuori la casa sta continuando a far parlare di se.

Alex Belli, il ritorno: le polemiche social

Stasera l'ex di Centovetrine tornerà nella casa per un nuovo faccia a faccia e dal suo profilo twitter il messaggio a Bresciano è palese: «Anche se hai le stesse mie iniziali "AB" sei un copia incolla, e attenzione le carte copiative non sono mai come le originali!»

ANCHE SE HAI LE STESSE MIE INZIALI “AB” sei un COPIA INCOLLA, e ATTENZIONE LE CARTE COPIATIVE NON SONO MAI COME GLI ORIGINALI!!! #alexbelli #gfvip6 — ALEX BELLI (@BELLIPRODUCTION) December 19, 2021

E se in molti speravano che si fossero liberati dell'attore, bhe si sbagliavano di grosso. E nel frattempo ad accendere la polemica social è stato Filippo Nardi, ex concorrente del Grande Fratello Vip che dalla scorsa settimana ha fatto notare che solitamente nella casa i vip eliminati non potevano tornare neanche in studio. «Sbaglio o quando sei a eliminato dal GF non puoi accedere allo studio e quando o meno alla casa ?» Ecco il commento al vetriolo dell'ex gieffino sulla pagina Instagram del programma e a seguire i follower non l'hanno mandata a dire: «Comunque voi fate le regole a vostro piacimento, se è stato squalificato non dovrebbe starsene a casa? Neanche con questa tarantella li fate due ascolti in più»

Le sorprese

Oltre a liti e amori si regaleranno emozioni stasera. Per Manuel Bortuzzo, che dopo l'uscita di Aldo Montano è abbastanza giù di corda, entrerà papà Franco a cercare di dargli la carica giusta. E per Soleil Sorge l'altra "affranta" sedotta e abbandonata arriva mamma Wendy. A quanto pare la mamma di Sole non ha affatto gradito l'ultimo incontro tra la figlia e Belli.

I nominati

In nomination ci sono Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo e Valeria Marini & Giacomo Urtis. Quale sarà il risultato del televoto? Il Grande Fratello Vip ci aspetta stasera dalle 21.40 su Canale 5