Gf Vip, Sophie (Charlotte) senza freni: «Gianmaria lo bacerei anche senza parrucca»

La prima volta è stato uno sbaglio, la seconda? Tornano a baciarsi Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni e se fino ad ora l'ex di Uomini e Donne ha fatto avanti e indietro stasera di fronte alla clip che Alfonso Signorini ha mostrato ai vipponi cambia un po' versione. L'unica cosa che rimane costante è che Sophie nella casa del Gf Vip si lascia andare solo quando indossa la parrucca e diventa Charlotte. «Mi sento più libera e senza freni così». Signorini le chiede perchè ha bisogno di una parrucca bionda per lasciarsi andare «Il gioco di Charlotte ci diverte - spiega Sophie - ma lo farei anche senza. Abbiamo un rapporto molto particolare, c'è una grande attrazione ma non riusciamo a stare lì in veranda a iniziare un discorso, non so se è una timidezza».

Gf Vip, Sophie senza freni

Per Signorini Sophie ha la sindrome dell'uomo dell'oggetto e chiede un commento a Gianmaria: «Quando ci lasciamo andare stiamo bene, il mattino quando mi svegio magari mi vengono delle timidezze. Io affronto discorsi con tutti tranne che con lei». Ma Alfonso è stufo di tutti questi retropensieri. «Ma vivete serenamente e godetevela». E poi lancia un messaggio alla nuova "coppia": «Biagio Miriana voi non mi rompete i maroni così e vivetevela sereni da subito. Vi avviso»