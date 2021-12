Gf Vip, Biagio e Miriana nuova coppia? «Solo amici». E Sonia Bruganelli sbotta con la Trevisan: «Sei incoerente»

È tornata libera Miriana Trevisan. Dopo l'uscita di Nicola Pisu l'ex di Non è la Rai è rinata. Un nuovo Gf Vip è iniziato per lei e il merito è anche di Biagio D'Anelli. L'ultimo entrato nella casa più spiata d'Italia sta creando il panico. «Ma come prima non voleva dormire con Nicola....» nella casa tutti se lo chiedono e la risposta per gli altri vipponi è solo una: «Non gli piaceva abbastanza, le altre erano tutte scuse». Alfonso entra nella casa per parlare di questa nuova coppia e chiede subito agli altri concorrenti cosa ne pensano. La prima a esporsi è Soleil: «È una panovessa che scuote la sua coda». E se finora Miriana è sempre stata in totale disaccordo con la Sorge, stasera spiazza tutti. «Probabilmente si ho più energia». E niente se la trevisan dà ragione a Sole vuol dire che è proprio un'altra persona.

Gf Vip, Miriana Trevisan sotto le coperte con Biagio D'Anelli: «Con Nicola non volevo mai dormirci insieme. Era troppo piccolo»

Gf Vip, Biagio e Miriana, è amore?

Ma ad Alfonso non bastano gli sguardi e dopo la clip dei momenti intimi tra Biagio e Miriana fa la domanda all'esperto del gossip. «Cosa c'è tra te e Miriana?»

Biagio smorza i sogni di tutti quelli che già li vedevano in Love Boat: «Sta nascendo un'amicizia splendida sotto le coperte ci raccontiamo tanto, è bello svegliarsi con lei»

E poi l'ex di Pago gli va in scia: «Mi chiede il nome del mio fidanzato segreto»

Gf Vip, Soleil contro Miriana: «Ok la menopausa, ma calmati». La Trevisan: «Vero, non ho più l'utero. Grazie di avermelo ricordato»

Sonia contro Miriana

A bene quindi D'Anelli non fa altro che essere a caccia di scoop. Nella casa tutti ridono ma Adriana ha una chiave di lettura romantica della faccenda: «Io quello che posso dire è che Miriana ora è nuova la vedo sorridere. Credo che ci sa molta complicità è vero che lui scherza con tutte, ma qui tutto può accadere staremo a vedere»

Ma poi arriva l'opinione tagliente di Sonia Bruganelli: «La coerenza di Miriana è L'isola che non c'è»

E anche qui la Trevisan prova a incassare con eleganza: «Sono felicissima di essere come Peter Pan»