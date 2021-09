Amedeo Goria, la figlia Guenda si scaglia contro il web in diretta al Gf Vip: «Accuse troppo forti contro di te»

Venerdì 24 Settembre 2021, 22:32

Tra i più discussi concorrenti nella casa del Gf Vip c'è indubbiamente Amedeo Goria. Il giornalista sportivo dal suo ingresso non ha mai nascosto il suo debole per le donne. Entra da single, dopo aver lasciato fuori la casa una giovanissima fidanzata con la scusa che voleva vivere da uomo libero questa esperienza, Amedeo nella casa ci ha provato con tutte. Ainette Stephens il suo punto debole, è con lei che l'uomo tocca il fondo. Le immagini che lo riprendono mentre si toglie gli slip mentre era a letto con l'ex gatta nera ha scatenato l'ira dei follower nei social.

Nella casa nel frattempo i concorrenti si dividono tra chi lo considera un «maiale» come Francesca Cipriani e chi lo difende attaccando velatamente la bellissima Ainette. È proprio la showgirl a spiegare che è stata lei stessa a bloccare il giochetto che stava ormai scemando di Amedeo definendolo un grande uomo e grande giornalista e non «bisogna dimenticare che uomo di spessore è».

Gf Vip e il caso Amedeo Goria, il Moige attacca: «Con molestie su Ainett Stephens ha toccato il fondo»

Gf Vip, Guenda Goria difende il padre

Ma poi arriva la figlia di Amedeo, Guenda Goria: «Ciao babbo sono emozionata, tu sai quanto ti amo ma sono qui per parlarti». E continua spiegando che aveva fatto delle racomandazioni al papà prima di entrare Guenda. «Ti avevo fatto molte raccomandazioni, nel tempo per colpa tua natura abbiamo litigato molto ma ora grazie anche al Gf noi ci siamo ritrovati e io non ti voglio perdere». Ma non solo, la figlia del giornalista è pronta a difenderlo con le unghie e con i denti. «Ti difendo e sono dalla tua parte. Alcuni tuoi atteggiamenti hanno offeso delle donne a casa e devi chiedere scusa alle persone che hai offeso». Parole che sembrano essere un'altra "bastonata" per Amedeo da parte stavolta della figlia, ma non è così perchè l'arringa in difesa del giornalista riparte.

Gf Vip, Amedeo Goria senza slip? La figlia Guenda lo difende: «E lo scandalo dove è?»

Le parole di Guenda

«Io ti voglio proteggere sei un uomo che ama le donne fin troppo, ho letto accuse troppo forti nei tuoi confronti ed è assurdo non ci si può permettere di usare certi termini». E poi Guenda lo mette in guardia di nuovo. «Fai attenzione ai tuoi atteggiamenti, ma ricordo alle testate giornalistiche che le parole hanno un peso e il web deve stare attento e non deve massacrare le persone a prescinere». Amedeo questo punto interviene per dire la sua: «Se con la mia esuberanza ho offeso qualcuno chiedo scusa ma la passione è sempre una bella cosa».