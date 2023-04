Raffaella Fico chi è, età, fidanzato, storia con Balotelli, verginità all'asta, che fine ha fatto: la showgirl ospite a Verissimo

Prima showgirl, poi modella, attrice e adesso pure aspirante cantante. Raffaella Fico questo pomeriggio sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, rotocalco in onda a partire dalle 16.30 su Canale 5. Tra gli altri ospiti, ci saranno anche il ballerino napoletano Alessio Cavaliere, appena eliminato dal talent Amici, la collega Pamela Camassa, la modella Jessica Aidi Verratti e l'attrice Paola Pitagora.

Non più in vista sui palcoscenici come una una volta, Raffella Fico resta comunque una delle più potenti "macchine da gossip" della tv italiana. Ma chi è dunque Raffaella Fico?