GF Vip, Serena Enardu nuova concorrente, la reazione di Pago stupisce

Una sorpresa decisamente gradita per Pago: il cantante, concorrente del Grande Fratello Vip, ha ritrovato la sua Serena Enardu. Nel corso della puntata di ieri sera, infatti, Alfonso Signorini ha deciso di mandare Pago nel privé, facendolo bendare.

Ad attenderlo c'era proprio Serena Enardu, entrata poi ufficialmente come nuova concorrente (anche se non mancano le polemiche del pubblico per la decisione degli autori della trasmissione). È stata proprio la ragazza a togliergli la benda, prima di lasciarsi andare ad un lungo e commosso abbraccio che precede il bacio che certifica la riconciliazione tra i due. «Ti vedevo tutti i giorni, ci tenevo a venirti a trovare», ha detto Serena Enardu a Pago. A quel punto, interrompendo l'idillio, è intervenuto in collegamento audio Alfonso Signorini: «Ragazzi, siete bellissimi». Serena, poi, spiega a Pago: «Appena uscirai, dovrò dirti un sacco di cose che ho scritto, ci sono tante cose che non sappiamo di noi due, non ci siamo ancora conosciuti veramente».

Pago, dopo l'incontro con Serena Enardu, è stato costretto a lasciare il privé per tornare nella Casa. Non sapeva ancora di un'altra sorpresa: l'ingresso di Serena nella Casa come concorrente. Quando se la ritrova in casa, Pago scherza così: «Ma sei una m...a!». A quel punto, Alfonso Signorini ufficializza l'ingresso di Serena nella Casa, tra l'entusiasmo degli altri concorrenti, che però non è lo stesso del pubblico del Gf Vip.

