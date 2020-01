Gf Vip, Michele Cucuzza e Antonio Zequila a rischio squalifica? Le frasi contro Patrick Pugliese

Michele Cucuzza e Antonio Zequila a rischio squalifica? Le frasi choc su Patrick Ray Pugliese al Gf Vip. Fan furiosi: «Mandateli a casa». Lunedì sera, è andata in onda la settimana puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Dopo la diretta, i due concorrenti avrebbero detto, in momenti differenti, frasi poco piacevoli sull'ex gieffino. Tanto dar esplodere la rabbia su Twitter: «Squalificateli». Ma andiamo con ordine.

In nomination, anche questa settimana Patrick, amatissimo dal pubblico. L'ex gieffino ha nominato Michele Cucuzza, che però non l'avrebbe presa bene. Secondo alcuni utenti di Twitter, il giornalista, saputo della nomination, avrebbe affermato: «Quello lo sistemo io». Non è tutto.

Questa mattina, i follower segnalano un'altra presunta frase di Antonio Zequila che, se fosse accertata, potrebbe avere delle conseguenze. Zequila, riferendosi a Patrick, avrebbe detto a uno dei tre super boys entrati ieri nella Casa: «Dagli un pugno in testa a quel biondo lì, sfondagli il cranio». Follower furiosi: «Avete squalificato Salvo, adesso prendete provvedimenti». E ancora: «Frasi inqualificabili. Michele Cucuzza si è anche accordato con Zequila per nominare Andrea Montovoli, ed è vietato. Vanno squalificati».

Ultimo aggiornamento: 29 Gennaio, 12:04

