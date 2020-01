Grande Fratello Vip, Serena Enardu e l'incontro tra Pago e Miriana Trevisan: «Ho un brutto vizio»

Al Grande Fratello Vip l'incontro tra Pago e Miriana Trevisan dentro la casa ha colpito i telespettatori; ma come avrà reagito l'ex Serena Enardu? In molti, il cantante per primo, hanno apprezzato il gesto della showgirl. Pago ha dichiarato che Serena è stata il suo più grande amore e Miriana Trevisan ha dimostrato di non essersela presa, anzi. I due hanno un bambino, Nicola, che ha dieci anni, e hanno costruito nel tempo un bellissimo rapporto per il bene del bambino.

Serena, invece, ha fatto soffrire molto Pago durante l'avventura televisiva di Temptation Island per poi ammettere di essersi pentita e di voler tornare insieme a lui. Dopo la sorpresa di Miriana, Serena ha scelto il silenzio. «Non mi interessa... Ho un brutto vizio. Molti di voi lo hanno capito, altri no perché continuano ad arrivarmi a raffiche delle domande legate ad altre persone. Io ho il brutto vizio di non parlare degli altri se non in loro presenza», ha detto ai followers su Instagram dopo averli invitati a rivolgerle delle domande nelle stories.

Poi ha precisato: «Posso parlare di me, della mia vita, di quello che ho deciso di rendere pubblico. Posso parlare di Pago, perché comunque abbiamo deciso insieme di rendere pubblica la nostra relazione. Poi di tutto ciò che orbita… Sinceramente non mi interessa parlare, non mi piace. Non mi faccio neanche un’idea». Un'allusione a Miriana, ma forse anche a Salvo Veneziano, l'ex gieffino che dentro la casa l'aveva accusata di aver umiliato Pago.

«Lo so che tu sei dovuto crescere più di tutti gli altri, questo dolore è il momento di raccontarlo, è un'esperienza che puoi donare, può servire da esempio a tantissime persone. Io sono sicura che quel momento ti ha chiuso...», ha raccontato Miriana ieri in diretta facendo riferimento alla morte del padre di Pago. «Per quanto riguarda l'amore fai come ti pare, non ascoltare gli altri. La ami? torna da lei», ha concluso.



