Gf Vip, Nathalie Caldonazzo ritratta: «Invito al matrimonio di Carmen Russo? Forse mi sono sbagliata»

Alfonso Signorini aveva promesso fuochi e scintille per questa trentatreesima puntata del Gf Vip. E così è. Il nozze gate è l'argomento principale. Tra Nathalie Caldonazzo e Carmen Russo non è mai corso buon sangue nella casa, ma non si è mai capito il perchè. Nonostante la showgirl a dimostrazione del fatto che le due fossero amiche anche fuori ha svelato lo scorso venerdì che lei era stata invitata da Enzo Paolo Turchi al matrimonio con Carmen lei ha negato tutto. Stasera sarà il coreografo marito della ballerina a raccontarci la verità. E lo fa in giardino di fronte a Nathalie mentre Carmen è in confessionale. «Ciao Nathalie non ti ho mai telefonato. Ho solo mandato una foto dicendoti "sosteniamo carmen" e tu mi hai detto che saresti entrata. Riguardo al matrimonio, che era nel 2015 ho mandato l'invito a tanti artisti, come forse anche a te ma non tiabbiamo mai invitato personalmente. Riguardo tua madre abbiamo fatto uno stage insieme e abbiamo fatto una cena insieme ma non ti ho mai telefonato»

Gf Vip, la Caldonazzo ritratta

Deve ritrattare Nathalie: «Riguardo al matrimonio forse mi sono sbagliata e mi è arrivato un invito ma io ricordo che mi hai chiamata». Ma Enzo Paolo non vuole sentirne: «No io ti ho mandato un messaggio ecco qua», e mostra il video che ha sul cellulare. «Io ricordo la tua voce», continua la Caldonazzo per dar forza alla sua tesi ma non funziona: «ho mandato dei vocali». Ma Alfonso Signorini che quei messaggi li ha sentiti ha qualcosa da dire: «Scusate ma perchè nei vocali vi dite amore e tesoro». Ma nessun retroscena solo dei termini colloquiali.Ma la showgirl vuole uscirne pulita dalle nozze gate: «Non mi sono inventata del matrimonio». Ma è stato tutto un equivoco: «No ma io ho dato la lista dei nostri numeri di telefono e non so neanche chi hanno invitato, era una festa lo abbiamo detto a tutti»

Le lacrime della piccola Maria

A questo punto li raggiunge la Russo e il coreografo dopo aver slautato la moglie ha un'ultima cosa da dire: «Quello che mi è dispiaciuto è che Maria si è messa a piangere perchè ha pensato che io avessi chiamato un'altra donna». Carmen, che vive per la famiglia, si innervosisce: «Ecco questo mi dispiace ma diciamo che mio marito non ti ha mai invitato con una telefonata». La questione però è risolta.