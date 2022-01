Gf Vip, Nathalie Caldonazzo zittisce Carmen Russo: «Non ci conosciamo? Tuo marito mi ha invitato al tuo matrimonio»

Nathalie Caldonazzo è entrata da poco al Gf Vip ma già è dentro a tutte le dinamiche. A entrare nel mirino stavolta è stata Carmen Russo, ma non solo lei anche il marito Enzo Paolo Turchi. La polemica è scoppiata al termine delle scorse nomination quando la Caldonazzo ha visto Carmen alzare la carta con il suo volto. Non si è riuscita a dare una spiegazione a quel gesto la showgirl che era convinta le due fossero amiche. Stasera Alfonso Signorini è tornato sull'argomento e ha mostrato a Nathalie una clip in cui la ballerina denuncia le falsità dette dalla donna, a parte qualche occasione di salotti dello spettacolo secondo carmen le due non si sarebbero mai incontrate. Ma Nathalie a passare da bugiarda non ci sta: «Come fai a dire questo? Io sono stata invitata al tuo matrimonio, Carmen».

Gf vip, il caso "matrimonio"

La ballerina incredula e sempre più dubitante nega nega e allora la showgirl alza il tiro: «Mi ha telefonato Enzo Paolo e mi ha invitato». La Russo non le crede affatto: «Sarà stata la sorella di Enzo Paolo». Offesa e certa delle sue affermazioni la Caldonazzo che conosce il marito della ballerina da tempo perchè la mamma è coreografa conferma certa: «No: è stato lui. Non me lo sto inventando». Il conduttore a questo punto vuole la verità e invita la produzione a contattare Enzo Paolo Turchi per conoscere la sua versione. E Nathalie prima che la chiacchierata si consluda affonda ancor di più: «Io Enzo paolo lo ho sentito anche prima di entrare al gf, mi ha chiamato lui», la Russo sorpresa risponde: «Non sapevo neanche avesse il tuo numero»