Gf Vip, Sonia Bruganelli scintille con Nathalie Caldonazzo: scatta la battuta piccante su Barù

«Non siamo delle macchinette che giri un bottone e cancvelli tutto ciò che è stato», torna a parlare della tirata d'orecchie di Alfonso Signorini, Katia Ricciarelli. Dopo l'atteggiamento esageratamente oltre il limiti della maleducazione il consuttore è stato obbligato a intervinire per richiamare all'ordine i vipponi, e al termine della ramanzina tutti hanno chiesto scusa. Ma nessuno pare realmente pronto a ripartire. «Perdono, per quieto vivere, ma non dimentico», Soleil Sorge non vuole fare passi indietro. E mentre qualcuno almeno ripensa a quanto detto nei giorni scorsi, Nathalie Caldonazzo conferma ciò che ha detto sull'ex moglie di Pippo Baudo.

Gf Vip, il nuovo clima mite

«Mi piace che continuiate a rimanere saldi nelle vostre confessioni, mi piace che il clima sia apparantemente calmo. Ma le scuse erano sentite la scorsa volta?»

La domanda di Alfonso è posta a Lulù Selassiè: «Non è che non erano sentite però in quel momento ero anche io ferita e sicuramente non ero pronta a fare le scuse avrei preferito farle dopo». Nathalie: «Io sto respirando un'aria festosa. È come se fossimo ripartiti mantenendo le nostre identità ma con più educazione, ma qualche pettegolezzo c'è continuano a ribadirsi cose dette». L'attenzione si sposta subito su Katia Ricciarelli: «Io ho sentito quello che è stato detto da Nathalie venerdì scorso, come posso dimenticarlo in 3 giorni? Il fatto è che io mi sono sentita ferita perchè sentirmi dire alla mia età che sono una donna non realizzata è come se mi dicessi che sono la vecchietta che èì così perchè non ho potuto avere figli. Io sono una donna pienamente soddisfatta. Non mi reputo una rompiballe. Le cose le dico ma poi ci rido sopra».

Le scuse di Katia

Il messaggio poi è per il consuttore: «Quello che tu hai detto ci è servito, ho capito molte cose. Dopo 4 mesi forse noi stiamo dando i numeri, mi spiace per il modo in cui ho detto le cose. Chiedo scusa a tutti qua e fuori». L'aria sembra cambiata, ma Manuel Bortuzzo continua a non digerire troppo la soprano: «Io saluto sempre ma quando sento cose che non mi piacciono mi allontano».

Lo scontro tra Sonia e Nathalie

La parola poi passa a Sonia Bruganelli, pronta a dire la sua dopo due puntate di stop che si è presa per le vacanze: «Secondo me Nathalie dovrebbe rendersi conto che il suo entrare a gamba tesa avrebbe creato disagio. Quando entri in una casa che stanno li da 4 mesi non puoi stupirti per i loro metodi», ma Nathalie non dà la possibilità di finire il discorso: «Vabbè Caldonazzo è inutile». Inutile dire che la polemica scoppia in un secondo e la replica della showgirl è da gelo: «E si Bruganelli è come dico io».

La battuta hot a Barù

Mentre Miriana Trevisan difende la showgirl, gli altri nella casa sembrano, per la maggior parte confermare la teoria di Sonia. Ma a prendere le parti dell'ex del bagaglino c'è anche Barù Gaetani. «Ci siamo avvicinati, abbiamo anche cucinato insieme la salsiccia» e la Caldonazzo con fare sensuale conferma e rilancia: «Mi sono convertita alla salsiccia di Barù». La studio scoppia in una risata ma Signorini chiude il collegamento ma nel fratemmpo il nipote di Costantino della Gherardesca replica: «E che salsiccia»