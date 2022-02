Gf Vip, Lulù Selassiè minaccia Nathalie Caldonazzo: «Ora dico la verità e racconto cosa hai detto»

Lo scontro tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè scatena una reazione a catena. Nel corso della quarantaquattresima puntata il tema rimane Giù la maschera e tutti i vipponi devono togliersi i sassolini dalle scarpe. Giunti quasi alla finale prevista per il 14 marzo i vipponi nella casa hanno molte cose da dirsi e ad accendere una lite sono state La Ricciarelli e la principessa. e ci va di mezzo anche Nathalie Caldonazzo. Katia e Nat sono nuove amiche ma la Selassiè vuole far cadere gli altarini: «Ti fidi di Nathalie che all’inizio ti chiamava strega e non l’hanno mai fatti vedere!»

Gf Vip, Lulu zittisce Nathalie

La showgirl va sulla difensiva: «Ma lei lo sa cosa dicevo!». Lulù allora sgancia l'artiglieria pesante: «Sei una sfig*ta che hai detto pure cose razziste e spero che lo faranno vedere perché altrimenti lo chiedo ad Alfonso!» Il riferimento è palesemente alla frase (censurata dalla regia del reality) che circola sul web da ore. «E chiedilo! Tanto solo la spiona sai fare!», colpisce cosi la Caldonazzo. nessun riferimento ancora in diretta alla frase che secondo il web poteva portare addirittura alla squalifica della vippona.