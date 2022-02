Gf Vip, Alex Belli aizza Giucas contro Nathalie: «Avrei voluto spaccare quella porta». Il discorso fatto nella notte

Venerdì 18 Febbraio 2022, 09:02

L'uragano Alex Belli comincia a lasciare tracce. Nella notte al Gf Vip, un dialogo intercorso tra l'ex di Centovetrine e Giucas Casella ha colpito particolarmente il pubblico a casa. In molti hanno accusato l’attore di aver provato ad aizzare l’illusionista contro Nathalie Caldonazzo. Alex, che non ha apprezzato il comportamento della Caldonazzo nei suoi confronti (che l'ha definito "narciso parologico") tanto da chiedere più volte chiesto a sua moglie Delia di allontanarsi dalla donna per evitare di essere plagiata, secondo gli utenti, approfittando dei contrasti tra Giucas e Nat ha voluto andarci giù pesante con il prestigiatore.

«Quando vengono a toccare il tuo interno, quella che è la dignità dell’uomo, lì tu sei venuto fuori e non permetti a nessuno di poter calpestare questa cosa. Neanche da una donna che vuole giocare su questa roba qua e ti vuole far passare girando la frittata. In quel momento lì, ti giuro quanto è vero Dio, che avrei voluto spaccare quella ca**o di porta, venire qua dentro e smontarla pezzettino per pezzettino», ha affermato Alex.

Parole dirette e secondo alcuni anche troppo dure, per questo il web chiede che l'ex gieffino abbandoni per sempre il loft di Cinecittà: «Il problema è che non è un concorrente ma solo un viscido che dovrebbe essere allontanato al più presto dal programma», cinguettano su Twitter.

