Gf Vip, il chiarimento tra Alex Belli e Davide Silvestri: stasera il nome del secondo finalista. Le anticipazioni

Quarantaduesimo appuntamento con il Gf Vip. Stasera nel reality condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste verrà svelata l'identità del secondo finalista. Dopo Delia Duran i telespettatori sono stati chiamati a scegliere un'altro vippone che secondo loro merita di lottarsi la vittoria prevista per il 14 marzo. Nello specifico i nomi in lista sono Lulù Selassiè, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.

Gf Vip, Soleil smaschera Delia? Cosa dichiara a Katia su lei e Alex: è proprio così?

Gf Vip, le nuove sfumature del triangolo Belli-Duran-Sorge

Come un uragano l'ingresso di Alex Belli nella casa ha di nuovo ribaltato gli equilibri già precari nella casa. Da una parte c'è Soleil che comincia a dare cenni di forte gelosia dall'altra Delia che ha buttato giù le barriere di difesa e si è lasciata riconquistare con baci e carezze dal marito. Pare quindi che l'attore abbia fatto chiarezza in se stesso, anche se in realtà oggi, dopo la notte di passione passata con la moglie in stiva, si è messo nel letto con l'influencer e in lacrime le ha confessato quanto le fosse mancata quando era fuori dal loft di Cinecittà. Stasera Alfonso Signorini indagherà e cercherà di sciogliere un po' di nodi.

Gf Vip, Soleil e Alex Belli: l'abbraccio dopo il confronto nella notte. Cosa si sono detti?

Il chiarimento tra Alex e Davide

Alex Belli rientrato nella casa non deve occuparsi solo di risolvere le questioni d'amore ma anche d'amicizia. Al suo ingresso l'ex gieffino si è accorto che il suo amico Davide Silvestri è molto freddo nei suoi confronti così ha deciso di rimediare spogliandosi di tutte le sovrastrutture e aprendo il suo cuore a Davide. «Non bisogna aspettare per parlare di una cosa semplice: non ti ho saputo mai dire quanto ti voglio bene e ti stimo. Ma l’amore non è bello se non è litigarello, anche tra amici. Tu accetti me come sono, con tutte le mie incoerenze e contrasti. Quello che abbiamo vissuto qua dentro a livello creativo e istrionico, è una roba pazzesca».

Gf Vip, Manuel sbotta contro la produzione: «Le cose vere non piacciono». Ecco perchè non è entrato in casa a San Valentino

L'ex di Vivere nonostante sia rimasto colpito dalle parole di Belli è rimasto del suo pensiero: «Lo so, ma io sono fatto così. Quello che penso di Alex è che ho due pensieri: uno positivo, ovvero l’Alex che io ho vissuto qua dentro, e per me ho vissuto tutto con lui… Poi c’è la seconda parte, dalla quale ho dovuto allontanarmi, e io gli ho detto che non ce la facevo più e non potevo accettare la situazione. Io sono rimasto fuori, altrimenti avrei dovuto attaccarlo, e mi è rimasto quel dolore. Io non sono arrabbiato con te, ho delusione».

Gf Vip, notte di passione tra Alex e Delia: Soleil esplode: «Adesso basta» e lancia l'aut aut a Belli

Si è messa in mezzo Manila che ha provato a fare da paciere dando la possibilità ad Alex di aggiungere: «Io voglio ribadirti che non ti ho mai abbandonato. Per me è molto importante che tu lo sappia, noi siamo comunque dentro uno show che si chiama Grande Fratello, che racconta dinamiche umane. Ad un certo punto queste dinamiche prendono il sopravvento, e quello che è successo a noi in questo lungo periodo è di vivere in maniera intensa qualsiasi cosa successa qui dentro, anche la mia amicizia con te». Chissà se riusciranno a superare questo mopmento di stallo.

Gf Vip, Nathalie fuoco e fiamme con l'ex Andrea Ippoliti: «Sei un pagliaccio. Mi hai tardita con una di 20 anni»

Liti in casa

In casa inoltre è scoppiata una forte lite tra Sophie e Lulù per un bicchiere di fiocchi di latte. L'ex di Uomini e Donne senza giri di parole ha accusato la Selassiè di fare ripetutamente la parte della vittima semplicemente per ricevere il consenso del pubblico. Strategia, che se fosse vera, sta portando i suoi frutti perchè la principessa è tra le vippone più amate. La questione si è allargata poi a macchia d'olio arrivando a includere dentro anche Nathalie e Jessica, già hai ferri corti.

Gf Vip, Barù e il bacio con Delia: «L'ho fatto solo per audience»

Le sorprese

Sarà proprio l'ex tronista a ricevere stasera una sorpresa speciale: Sophie potrà incontrare il fratellino Riccardo che non vede da oltre 5 mesi. L'appuntamento è per le 21.40 su Canale 5.