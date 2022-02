Gf Vip, Miriana è scontro con Katia: «Sei anziana». Sonia Bruganelli perde le staffe: «Stai zitta, mi dai fastidio»

Quarantaquattresima puntata del Gf Vip. «Un senso di impotenza ci ha svegliato. Non abbiamo soluzioni, siamo qua facciamo il nostro lavoro abbiamo deciso stasera di intrattenervi senza pretese nè obiettivi se non quello di regalarvi un momento di leggerezza», con queste parole Alfonso Signorini fa partire il reality con un pensiero alla situazione in Ucraina.

Gf Vip, lite tra le Queen della casa

Le liti sono protagoniste anche della casa. Miriana, Soleil, Manila e Katia vengono chiamate in mistery room. Le fazioni, arrivati quasi alla finale, sono chiare: da una parte la Nazzaro e la Trevisan di fronte la Sorge e la Ricciarelli. Nella scorsa puntata la cantante si è scagliata contro Miriana e Manila, le tre donne se ne sono dette di tutte i colori e l'unica a prendere le difese dell'ex di Pippo Baudo è stata l'ex di Uomini e Donne. «Vipera, santarellina, ipocrita» le parole che sono volate sono state pesanti da tutte le parti e stasera il conduttore del reality vuole saperne di più.

Gf Vip, Katia minaccia Alex: «Ti darei una sberla. Ci vediamo fuori la porta rossa»

Manila ai ferri corti con Katia

Manila ha definito Katia crudele. «Io e lei abbiamo avuto un rapporto fortissimo e sentire quelle parole (vipera, ragazzina, hai fatto solo Miss italia) in quel modo mi hanno ferita. Denigrare quella che io sono non credo sia giusto. Anche con Kabir non mi ha difesa».

Katia: «Sono sempre stata bugiarda allora cosa vuoi da me, guardami in faccia quando parli». Se l'ex Miss Italia è dispiaciuta di quanto è accaduto, la cantante è ferma: «a me non dispiace». la cosa che ha ferito di più la Nazzaro è stato il fatto che secondo Katia avendo lei 44 anni non aveva nessun motivo per arrivare in finale, «largo ai giovani» aveva infatti detto la Ricciarelli. «Miriana mi è indifferente».

Soleil, che di Katia è il braccio destro, pensa che Manila e Miriana siano un po' il gatto e la volpe. «Loro tendono a dire "voi siete bugiardi", "voi siete crudeli", invece la verità è che voi avete atteggiamenti non corretti».

Gf Vip, Lulù vittima? «Nessuno mi capisce». Miriana la attacca ma il web la difende: sui social va in tendenza #iostoconlulu

Miriana-Katia volano stracci

Alfonso vuole sapere cosa pensa Miriana di quanto detto da Katia: «Io penso lei sia cattiva. Loro in camera nostra non ci sono mai state, Katia ha giudicato per cose riportate. Io di nascosto andavo ad aiutare Katia perché per me aiutare le persone anziane è importante»

«Dire a me anziana è una cattiveria di fondo, devi arrivarci tu alla mia età e vediamo come ci arriverai».

Gf Vip, Alfonso Signorini sbotta contro Manila Nazzaro: «Sei una bugiarda»

Sonia senza freni

Sonia Bruganelli non ha problemi ad andarci giù pesante: «Sei subdola Miriana a dire a Katia che è anziana, è da 5 mesi che sta la e magari anche per l'età fatica a stare ancora lì dentro, perchè tu continui a sottolineare i suoi limiti e a dire quante cose buone hai fatto per lei? »

Miriana prova a giustificarsi, «Stai zitta hai una voce fastidiosa» e poi conclude: «Se devi fare le cose per poi fartici grande per averle fatte è inutile che le fai»