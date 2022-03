Gf Vip, Davide e Jessica sono i finalisti e spengono le luci del loft di Cinecittà: chi vincerà?

A spegnere le luci del loft di Cinecittà sono Jessica Selassiè e Davide Silvestri. Sono loro i finalisti del Gf Vip. Dopo 6 mesi passati nella casa, loro che dalla prima sera sono stati nella casa più spiata d'Italia sono arrivati in finale. E la spontaneità vince. Davide, con il suo animo gentile ma la sua determinazione ha segnato la storia di questo reality.

Non si è mai tirato insietro Silvestri che stasera emozionato trattiene le lacrime. Si è scontrato con tanti vipponi, ma non ha mai perso la sua educazione neanche quando Lulù l'ha mandato su tutte le furie. La più grande delle principesse ha fatto un viaggio incredibile nella casa.

La principessa regna

È entrata come un cucciolo di femmina e ne esce come una donna determinata. Si è raccontata tra lacrime e sorrisi e non si è mai nascosta. Ha mostrato le sue tantissime fragilità e insicurezze. Non si piaceva Jessica, ma ora la sua bellezza è tangibile. Una bellezza non solo estetica, una bellezza che ha la potenza dell'essere donna, donna con la D maiuscola. Sono loro: Davide e Jessica che entrati in punta di piedi hanno vinto contro tutti gli altri 36 vipponi entrati nella casa. Meno famosi di una Katia Ricciarelli o di un Aldo Montano ma con il cuore da veri big. E ora non ci resta di sapere chi vincerà.