Gf Vip, Alfonso Signorini entra nella casa: «Grazie a ognuno di voi». L'emozionante inizio della finale

«Ma ciao, siete freezzati - entra nella casa Alfonso Signorini - eccoci qua siete pronti per una serata che porterete per sempre nel cuore, quindi godetevele. Stasera è la vostra festa. Grazie perché se siete arrivati fin qui è perché ve lo meritate. lo ha scelto il pubblico e questo vi deve dare una forza eccezionale. Il mio cuore batte a 3000 come il vostro. ragazzi buon divertimento, vi voglio bene e grazie a ciascuno di voi». Entra emozionato nella casa del Gf Vip, il conduttore. 4500 ore di diretta, questo solo un numero di questa edizione, la più lunga di tutte.

Gf Vip, la finale: chi vincerà? Sondaggi e anticipazioni dell'ultima puntata

Gf Vip, l'emozionate inizio della finale

Inizia nel segno dell'emozione il reality che da sei mesi tiene incollati lla tv milioni di telespettatori. Da quel 14 settembre, giorno in cui si è aperta la porta rossa, 38 vipponi si sono raccontati nelle pareti del loft di Cinecittà. Liti, amori, amicizie. tutto è successo. Ognuno dei vipponi ha dato tutto se stesso e non si è riapsarmiato in nulla. Stasera in finale sono rimasti Delia Duran, Davide Silvestri, Lulù Selassiè e Barù. Il quinto finalista verrà decretato tra poco e in lista ci sono Giucas Casella e Jessica Selassiè.

I sondaggi danno come preferite le principesse e a seguire Davide Silvestri. Non ci resta che aspettare insieme