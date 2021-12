Gf Vip, la rivoluzione: ecco chi esce, chi entra. C'è anche chi ha dato forfait. Le "sorprese" per Natale

Siamo quasi al termine del Gf Vip. Anzi siamo alla data che i vipponi pensano sarà il termine, perchè Alfonso Signorini lo ha annunciato: «Si va avanti fino a marzo». Il reality è stato prolungato e a breve i concorrenti dovranno decidere se rimanere nella casa più spiata d'Italia o se tornare dia propri affetti. Ad anticiparci chi potrà rimanere e chi andare ci ha pensato Gabriele Parpiglia dai microfoni di Casa Chi. Aldo Montano, Davide Silvestri e Manuel Bortuzzo, al «99%» lasceranno.

APPROFONDIMENTI IL RACCONTO Stefania Orlando: «Dopo GFVip la depressione» SOCIAL Gf Vip, Delia Duran lascia casa di Alex Belli TELEVISIONE Gf Vip, Davide Silvestri non proseguirà CHE CONFUSIONE Alex Belli: «Amo sia Delia che Soleil», ma... CANALE 5 Gf Vip, Sophie Codegoni dopo la notte di passione con Gianmaria:... IL REALITY Gf Vip, Sophie prende il bracciale di Soleil: «Vedi che... TELEVISIONE GF Vip, Francesca cade a terra: la reazione quando le dicono di... TELEVISIONE Gf Vip, torna il sereno tra Alex e Soleil: «Dobbiamo... TELEVISIONE GF Vip, Lulù “caccia” in malo modo Aldo.... TELEVISIONE Gf Vip, Alex furioso contro Delia: «Non guardarmi... SPETTACOLI Amedeo Goria nudo, polemiche al Grande fratello vip

Gf Vip, Davide Silvestri non proseguirà: ecco i gieffini pronti ad abbandonare la casa

Gf Vip, i nuovi ingressi

E se ci sarà chi uscirà ci sarà sicuramente chi entrerà. Tra i tanti nomi prendono sempre più forza Ferdinando Giordano e gli ex tronisti Giulia Cavaglià e Giulio Raselli, che però non faranno il loro ingresso, per non dette, «ragioni serie». Anche Sara Croce e Laura Cremaschi, che sembravano sul punto di diventare concorrenti, dovranno rinunciare perchè impedite dalla partecipazione a “Avanti un altro”. Nathaly Caldonazzo invece è ormai certa (anche se di certo non c'è mai nulla nel programma condotto da Alfonso Signoini). La showgirl sarà la prima a entrare in sostituzione ai vip che si elimineranno.

Gf Vip, Delia Duran lascia casa di Alex Belli: «Addio Milano»

ll cambio di messa in onda

Tra tutto questo caos a movimentare la questiose ci si mette anche Mediaset che ha deciso di cambiare la messa in onda del realiti da gennaio. Non più il lunedì e il venerdì, ma il lunedì e il giovedì. Per le feste natalizie inoltre il programma si fermerà il 17 dicembre. Al suo posto il 24 dicembre andrà in onda il Concerto di natale e il 31 il concerto di capodanno, che torna in piazza.