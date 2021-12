GF Vip, Lulù “caccia” in malo modo Aldo. Manuel sbotta: «Ma che vuoi? Non rompere»

Fin dal loro ingresso Aldo Montano e Manuel Bortuzzo non si sono mai lasciati. I due atleti si sono riconosciuti e riscoperti grandi amici. Da sempre lo schermidore si comporta con Bortuzzo come un fratello maggior e i due nonostante le difficoltà di convivenza forzata che si vivono nel loft di Cinecittà non hanno mai discusso. Un legame speciale che fuori la casa del Gf Vip sta facendo sognare i telespettatori. E se fuori dalla casa sono tutti felici di questa amicizia, dentro la casa non la pensano tutti allo stesso modo. Anzi a non pensarla così è solo una persona: Lulù Selassiè. La principessa ha sempre mal digerito il rapporto fraterno che lega i due ragazzi e non lo ha mai nascosto, anche se ci ha provato, non ci è mai riuscita. Lulù non accetta niente e nessuno che "distragga" Manuel da lei. Che sia una donna, un amico o anche una richiesta specifica del gieffino stesso la Selassiè non vuole sentire ragioni, lei vuole stare attaccata all'ex nuotatore. E lui non ne può più. Stamane duante l'ennesima richiesta di attenzioni da parte di Lulù a Manuel si è avvicinato l'amico Aldo. La vippona allora ha cominciato ad agitarsi e ad alzare la voce: «Voglio dirti una cosa privatamente perché pare che non possiamo mai. Sembra che siete una cosa sola visto che non vi separate mai». L'attacco è diretto e lascia poco spazio agli equivoci. La princess non sopporta proprio lo schermidore. A spiazzare però è la risposta di Aldo: «Volevo darti un bacio». Ma Lulù non sente ragioni e con un po' di incertezza e una buona dose di ironia risponde a Montano: «Grazie pensa te che fortuna»

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Lulù scrive una lettera per Manuel TELEVISIONE Manuel Bortuzzo furioso con Lulù Selassiè GF VIP Gf Vip, Alfonso Signorini sbotta contro Lulù TELEVISIONE Gf Vip, Alex furioso contro Delia: «Non guardarmi... TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge: «Sono... TELEVISIONE Gf Vip, Soleil Sorge è pronta a lasciare il reality:... TELEVISIONE Gf Vip, tra Soleil e Alex la «chimica professionale»... GF VIP Gf Vip, Sonia Bruganelli avvisa Soleil: «Attenta! Alex e... SPETTACOLI Amedeo Goria nudo, polemiche al Grande fratello vip

Gf Vip, Manuel Bortuzzo furioso con Lulù Selassiè: «La gente ti ricorderà come una stalker»

Gf Vip, un altro scontro tra Manuel e Lulù

Nel frattempo i battibecchi tra Manuel e Lulù non si placano. Dopo le accuse che l'ex nuotatore ha sollevato nei confronti della vip oggi Bortuzzo ha riperso le staffe. A scatenare la reazione esagerata di Lulù è stato un bacio che stamattina avrebbe dato a Sophie. «I mi faccio i ca**i miei tu i tuoi. Non rompere, ma che vuoi? Il bacino a Sophie e non a te? Sono battute del ca**o, che a me fanno schifo». La concorrente a quel punto ha provato con un'arrampicata sugli specchi a uscire dalla situazione. «Tu lo sai che ti ho scritto una lettera apposta. Se tu sai che ferisci una persona perché fai queste cose? Soprattutto di prima mattina. Cioè una persona si sveglia, non è che ti ho chiesto di fare chissà che cosa. Non è che voglio qualcosa di strano. Mi sembra normale no?»

Gf Vip, Alfonso Signorini sbotta contro Lulù Selassiè: «Sei una grandissima maleducata». E arriva la busta nera

La principessa uscirà dal “castello”?

La situazione di Lulù Selassiè sembra ormai veramente precaria nella casa del Grande Fratello Vip, se all'inizio la storia d'amore con Bortuzzo l'aveva fatta volare nell'olimpo delle preferite ora sembra proprio sia finita in un girone dantesco, e non del Paradiso

foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Cute" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, Aldo sta male: preoccupazione per quel dolore. Come sta ora