Gf Vip, Antonella Fiordelisi è la preferita del pubblico: il web si scaglia contro la produzione. «Televoto truccato»

È finita da qualche ora la 25esima puntata del Gf Vip e le polemiche non mancano. Ieri, più del solito, i telespettatori hanno avuto da ridire sulle scelte prese dalla produzione. Soleil Sorge è arrivata in studio al posto di Sonia Bruganelli così come anche Pierpaolo Pretelli e Alfonso Signorini ha dedicato un blocco intero del reality al Natale, ma nessuno è stato piu' "buono".

Gf Vip, Antonella è la preferita: scoppia la polemica

Al centro della serata anche le liti costanti tra Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi. Il fratello di Guendalina è ormai convinto che l'influencer giochi il ruolo della vittima, («il reality lo mette al posto degli affetti»). Ovviamente la Fiordelisi non ci sta a sentirsi dire certe cose e la tensione sale nella casa di Cinecittà.

GIULIA CHE DICE CHE IL WEB È PER LA MAGGIOR PARTE CONTRO ANTONELLA



siete il circooooo #GFvip #incorvassi pic.twitter.com/5CcHDiGtSF — l’ha detto? l’ha detto! 🔑 (@cosimoaiutacitu) December 26, 2022

Il web contro la produzione

Poi è stato tempo di scherzi, non graditi. Gli autori hanno voluto far credere a Edoardo Donnamaria, che la "sua" Antonella Fiordelisi sarebbe stata l’eliminata della serata. Antonella Fiordelisi è stata "vittima" di un televoto flash con Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Antonino Spinalbese, ma non ci sarebbe stato nessun eliminato, anzi, si trattava di una votazione da parte del pubblico per la scelta del preferito, non dell’eliminato. Le ultime due rimaste sono state Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi che sono state invitate in studio, per scoprire l'esito della votazione, certe che si trattava di un'eliminazione. Antonella Fiordelisi è stata la piu' votata, quindi la preferita del pubblico, ma il web non ci crede.

ANTONELLA PREFERITA QUANDO È LA PIÙ ODIATA, HA TUTTO IL PUBBLICO CONTRO MA ANDATE AFFANCULOOOOO...NON HO MAI VISTO UN CONCORRENTE COSÌ PROTETTO CHE SCHIFOOOOO#gfvip #orianistas #gioiellers #incorvassi pic.twitter.com/YJinG0YPGD — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) December 26, 2022

Su Twitter è volato in tendenza l’hashtag #televototruccato, il web si è scagliato unito contro il reality. Sui social ne sono certi, la redazione ha fatto dei «magheggi» per mandare Oriana al televoto. «I migliaia di commenti a favore di Oriana su tutti i social, la vittoria in ogni sondaggio e ora mi volete dire che Antonella ha vinto il televoto per il preferito. Se non è uno scherzo, è semplicemente un televoto truccato», e ancora: «Antonella preferita quando è la piu' odiata, ha tutto il pubblico contro... non ho mai visto un concorrente così protetto che schifo». Quello di cui il web non si capacita è di come sia possibile che il televoto del pubblico sia sempre così diverso dal "sentiment" dei social, così gridano al televoto truccato.

I migliaia di commenti a favore di Oriana su tutti i social, la vittoria in ogni sondaggio e ora mi volete dire che Antonella ha vinto il televoto per il preferito.

Se non è uno scherzo, è semplicemente un televoto truccato. #gfvip pic.twitter.com/Ae9FdHAzgg — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) December 26, 2022

Il caso di Luca Salatino

E anche sull'eliminazione di Luca Salatino il web ha da ridire. Incredibile come Signorini e gli autori abbiano di fatto insistito per l’uscita dello chef romano, che ha accettato di uscire dalla casa sotto richiesta dello stesso conduttore che non ne poteva più di vederlo lamentarsi. L'ex di Uomini & Donne ha così deciso di varcare la porta rossa eliminandosi e tornando tra le braccia della sua Soraya.