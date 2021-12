Gf Vip, Laura Freddi al posto di Sonia Bruganelli: vendetta di Alfonso Signorini? L'opinionista smentisce

Li avevamo lasciati con Sonia Bruganelli che annunciava che non ci sarebbe stata nella puntata del 3 gennaio e Alfonso Signorini che spiegava che la moglie di Paolo Bonolis sarebbe andata in vacanza per il Capodanno. E le foto del profilo di Sonia da Dubai lo confermano. Quindi nonostante la discussione avvenuta in diretta al Gf Vip due puntate fa, in cui il conduttore ha zittito (poco elegantemente) l'opinionista che ha reagito abbandonando lo studio, sembrava fosse tutto a posto. Quello che però non avevamo valutato era quale altra donna Signorini avrebbe scelto per il prossimo appuntamento del reality al posto della Bruganelli e il nome è uscito fuori: Laura Freddi. A dare la notizia che sa di vendetta ci ha pensato Dagospia. Quindi a sedere sulla poltrona di Cinecittà al posto della moglie di Bonolis ci sarà proprio la ex fidanzata del conduttore. E la scelta sembra proprio fatta apposta.

Gf Vip, Laura Freddi al posto della Bruganelli

La Freddi ha già partecipato al reality come vip ma ora si potrà godere la poltyroa rossa e giudicare gli atteggiamenti dei concorrenti, anche se solo per una puntata. Nel frattempo Sonia sul suo instagram ride sull'ipotesi di vendetta: «Ma lo abbiamo deciso insieme, daje tutta», commenta rilanciando la notizia.

Ricordiamo che l'appuntamento settimanale con lo show di Canale 5 tornerà il 3 gennaio con l'ingresso di Kabir Bedi e continua a circolare la voce dell'ingresso di Delia Duran, moglie di Alex Belli.