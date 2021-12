Gf Vip, Sonia Bruganelli contro Alessandro Basciano: «Altro che Sophie, lui voleva stare con Soleil»

L'ultimo uomo entrato nella casa sta creando il panico Alessandro Basciano è l'uragano di queste puntate del Gf Vip. Varcata la porta rossa aveva puntato Soleil Sorge, che però era ancora nella tempesta del triangolo con Alex Belli e Delia Duran, si è quindi voltato su Sophie Codegoni che nel frattempo si era lasciata andare con Gianmaria Antinolfi. Ma Jessica Selassiè era rimasta ammaliata dal bel Basciano. Così Jessica chiede a Sophie di rimanere a distanza del ragazzo e lei glielo promette ma poi si chiudono in cantina e si baciano. Nel frattempo Soleil resta in disparte e Gianmaria si avvicina a Federica Celemme. Per Jessica allora Sophie non è più un'amica e Sophie prova a giustificarsi dicendo che con Gianmaria non riesce a scattare nulla e che lei tiene a lui quindi non ha nessuna mira su Basciano. «Mi sento tipo un'amante che viene beccata» aveva detto questo l'ex tronista quando la principessa è entrata nella stanza mentre la modella e Alessandro erano a letto insieme.

Gf Vip, l'uragano Alessandro Basciano

Riparte un altro triangolo. «Io quando sono entrato ho detto che avevo un interesse per Soleil e Sophie, ma io con Sole sono diventato amico ci troviamo bene ma nulla di più. Con Sophie ho sempre avuto interesse ma c'era una situazione con Gianmaria che mi limitava, ora ho parlato con lui e con lei e voglio vivermela». Jessica quindi resta al palo. «Mi è piaciuto subito ma le mie "amiche" erano più contente di me che questo bono fosse entrato. Poi però Soleil era presa da Alex, Sophie si è mollata e il giorno dopo ha cominciato a fare la maliziosa con Ale. Quindi io sono rimasta come una cretina. Tutti dicono che ho tantissime doti ma nessuno mi vuole». Non è stata fatta apposta però da Sophie. «Gianmaria mi ha trattato benissimo ma erano già 4 giorni che tra noi non andava, io lo volevo razionalmente ma non provavo sentimenti, e poi è entrato Ale e ho voluto rischiare e voglio vivermela».

La reazione di Sonia Bruganelli

Ma Soleil non ha dubbi. «Sophie e Basciano stanno aspettando la prossima puntata per regalare grandi emozioni ai telespettatori, ma ora sono più credibili rispetto a prima».

Secondo Sonia Bruganelli però Sophie mente sempre e non riesce a dire la verità neanche alla sua amica Jessica. «A lei a un certo punto glielo avresti dovuto dire», e infatti Sophie ha chiesto scusa alla Sellassiè di questo. A proposito di sincerità Adriana Volpe si scaglia anche contro Alessandro: «Pure lui ha illuso Jessica con atteggiamenti e battute maliziose». E Sonia non ha dubbi: «Se Soleil avesse detto di sì a quest'ora stava con lei»