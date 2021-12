Gf Vip, i dubbi di Adriana Volpe: «La fidanzata di Biagio D'Anelli? Per me non esiste, ho controllato»

Momenti altalenanti tra Miriana e Biagio. Tutto è iniziato con un aereo di un amico di Miriana Trevisan che ha detto all'ex di Non è la Rai di stare attenta. Il riferimento è sicuramente a Biagio D'Anelli e lui non l'ha presa bene. «Fai come vuoi da ora in poi ognuno per conto suo», anche Giucas Casella dubita della sincerità del vippone ma intanto lui si avvicina, con balli sensuali a Natalie Caldonazzo. «Non mi piace questo atteggiamento, non lo voglio nella mia vita. Tu vedi che io lo faccio con qualcuno così?». Ma Biagio non ha peli sulla lingua: «Così a me non va bene, facesse come le pare io Natalie la corteggerò fuori». Una novità per tutti questa. «Ma come tu hai marcato stretto Miriana» chiede spiegazioni Alfonso Signorini, anche se secondo Soleil è stata Miriana a buttarsi addosso all'esperto di gossip.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Biagio D'Anelli lascia la fidanzata TELEVISIONE Gf Vip, Biagio e Miriana nuova coppia? TELEVISIONE Gf Vip, Miriana sotto le coperte con Biagio TELEVISIONE Gf Vip, Alfonso Signorini ricorda la mamma di Mara Venier morta... TELEVISIONE Gf Vip, Sonia Bruganelli contro Alessandro Basciano:... TELEVISIONE Gf Vip, Katia Ricciarelli: «Questo è stato il... TELEVISIONE Gf Vip, Sonia Bruganelli sarà presente in studio? Le... TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli pronto a uscire: «Amo Delia». Poi...

Gf Vip, Biagio D'Anelli lascia la fidanzata in diretta: «Ora faccio come voglio». E arriva l'importante promessa Miriana Trevisan

Gf Vip, Biagio e Miriana

Ma stasera l'ex di Non è la Rai vuole raccontare la verità. «Un rapporto nato naturalmente, attrazione mentale più che fisica adesso è ancora più stretto. Ma quando lui ha cominciato a mettere in discussione seriamente il suo fidanzamento ho cominciato a vedere le cose diversamente e quindi ho cominciato a dire quello che non mi piace». Sonia Bruganelli, alla quale Miriana non è mai piaciuta è intervenuta per dire la sua. «Sto vedendo un comportamento simile a quello che è stato con Nicola, ma Biagio non si fa mettere i piedi in testa ma la tua modalità è copia incolla: ti fai corteggiare e poi fai la scenata di gelosia. perchè non fai la donna adulta?»

Comincia a infastidirsi la Trevisan. «Io volevo viverla ma poi i suoi atteggiamenti mi allontanano»

GfVip, Biagio lo fa con Miriana solo di notte. La confessione fatta a Soleil

D'Anelli e l'addio in diretta

Ora anche Biagio spiega meglio il suo sentimento, dopo che il 25 dicembre ha lasciato la sua fidanzata guardando dritto in telecamera. «Io ho deciso di lasciare la mia fidanzata e lo faccio ancora anche pubblicamente perchè mi assumo le mie responsabilità. A me Miriana piace e quindi ho deciso questo.» E in queste ore non sono mancati baci e carezze sotto le coperte. I due si promettono anche di continuare fuori dalla casa. «Voglio conoscere il figlio. Io quando usciremo amerò prima suo figlio poi lei» e la moglie di Paolo Bonolis su questo tuona.

Gf Vip, Alex Belli torna nella casa: scoppia la polemica social: «Per lui hanno cambiato le regole». Le anticipazioni

Le reazioni delle opiniopniste

«Questo è proprio emblematico del fatto che tu il bambino non dovresti proprio conoscerlo, perchè bisogna portare rispetto per i bambini e bisogna fare i passi adeguati e non correre. Tu non puoi dire ora che vuoi conoscere il figlio subito». Il pensiero di Signorini vola alla fidanzata di biagio che vive a Stoccarda ed è stata mollata così senza neanche la richiesta di nessun confronto. «Io ho gli attributi, avevo voglia di baciare Miriana e provo sensazioni che faccio?». In studio rimangono senza parole: «Ma si può lasciare una fidanzata in diretta così?». E secondo Adriana Volpe questa fidanzata manco esiste....«Mi pare che sia la stessa storia di Alex belli, lui non era sposato e secondo me Biagio non ha nessuna fidanzata. Ho spulciato sui social ma non ho trovato nulla nonostante sapessi nome e cognome»