Gf Vip, Sonia Bruganelli lascia lo studio dopo il litigio con Alfonso Signorini: «Stai zitta!»

Tensione alle stelle nello studio del Grande Fratello Vip fra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. Quest'ultima ha abbandonato la poltrona da opinionista dopo che il conduttore le ha intimato di «stare zitta». Tutto è accaduto nel bel mezzo di una discussione con Alex Belli, che Signorini ha cercato di arginare chiedendo alla Bruganelli di tacere e non replicare. La moglie di Paolo Bonolis, offesa dai modi bruschi del conduttore, ha così deciso di lasciare lo studio del reality di Canale 5.

Prima di andare via, Sonia Bruganelli aveva detto: «Io pensavo che Alex ci tenesse al rapporto con Soleil, invece ci sta raccontando...». Ma Belli l'ha interrotta bruscamente: «Non mi fate raccontare cose che non esistono, state costruendo voi uno show». Sonia a quel punto era pronta a replicare, ma Alfonso Signorini ha bloccato entrambi impedendo loro di dire la propria opinione. In particolare, alla Bruganelli ha detto: «Adesso basta, come ti ho dato la parola te la tolgo, tu non sei qua, se ti dico parla, parli se ti dico basta è basta». Dopo il blocco pubblicitario, la poltrona di Sonia Bruganelli è rimasta vuota, con la sola Adriana Volpe a commentare le vicende dei vipponi. Signorini ha preferito fare finta di nulla, non commentando la vicenda e proseguendo con la trasmissione.

Sonia torna in studio ancora stizzita

Torna poi in studio, dopo circa 40 minuti Sonia e Alfonso gli chiede subito la sua opinione su quanto stava accadendo in studio. «Se mi dai la aprola parlo». Nathalie Caldonazzo è la nuova concorrente del GF Vip. Ad accoglierla, oltre al solito Giucas Casella torna anche Sonia Bruganelli torna in studio e Alfonso Signorini la coinvolge chiedendole le sue impressioni. Lei risponde in maniera fredda. Il pubblico la incoraggia «Sonia, Sonia!» e il conduttore, che aveva il dente avvelenato non aspettava altro: «Povera Sonia, le ho tolto la parola…» ma la Bruganelli ha poca voglia di scherzare: «Non mi ha dato fastidio che mi hai tolto la parola ma il modo. Quello è stato sbagliato». Ma Alfonso vuole chiuderla qua: «Da persone intelligenti la risolveremo dopo nella pubblicità». Chissà come andrà a finire....