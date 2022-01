Gf Vip, il "chiarimento" di Alex: «Ho fatto l'amore sia con Soleil che con Delia»

«Sono una personalità complessa» così parte l'"interrogatorio" ad Alex Belli. E che avesse una personalità complessa ce ne eravamo accorti, ma la verità è che l'ex vippone ha tenuto l'attenzione su di se sia da concorrente che da ex concorrente e il triangolo tra lui, la moglie Delia Duran e Soleil Sorge ha acceso la curiosità di tutti. «Ma anche affascinante perché sei una persona intelligente», lo aveva promesso Alfonso Signorini che avrebbe fatto vuotare il sacco all'ex vippone, e stasera tutto è preparato per il faccia a faccia.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, la confessione di Soleil: «Mai amato Alex» TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran senza freni TELEVISIONE Montano vuota il sacco sulla rissa con Alex Belli TELEVISIONE Gf Vip, la confessione di Stella: «Io, Alex e Delia siamo... TELEVISIONE GF VIP, Barù zittisce Jessica per quella battuta sul lato... IL GESTO Gf Vip, Alex Belli lascia l’Italia dopo essere stato... TELEVISIONE Gf Vip, Sonia Bruganelli perde la pazienza: «Alex e Delia?... TELEVISIONE Gf Vip, Alfonso Signorini butta fuori Alex Belli dallo studio:... TELEVISIONE Gf Vip, Signorini su tutte le furie: «Adesso basta Alex,... TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran e Soleil Sorge depongono l'ascia di... TELEVISIONE Gf Vip, Manuel Bortuzzo deciderà se abbandonare il... IL PROGRAMMA GF Vip, le strategie anti-Sanremo: Alex Belli e Delia si... TELEVISIONE Gf Vip, Soleil: la "connection" ora è con... CANALE 5 Gf Vip, Alex Belli ha deciso: è finita con Delia Duran....

Gf Vip, la confessione di Soleil Sorge: «Mai amato Alex Belli»

Gf Vip, il chiarimento di Alex Belli

«Alex in questo momento quante donne hai?»

Ovviamente non prende nessuna posizione l'attore: «In questo momento amo mia moglie Delia, amo Soleil perchè il nostro è un amore cerebrale, ha una personalità molto forte. È la prima volta che una donna mi prende talmente tanto di testa che la fidicità passa in secondo piano. Anche con Delia abbiamo avuto la stessa cosa»

Le domande sono appena iniziate: «Cosa ha Sole che non ha Delia e viceversa?»

Imbarazzato ma sicuro di se Alex spiega: «Sole ha questo sguardo che ti penetra, ti scandaglia dentro. Quando incontri un'anima come la sua è una fortuna. Non è vero che lei non mi ama, lo ha detto anche in confessionale»

Gf Vip, la confessione di Stella: «Io, Alex e Delia siamo amanti. Viaviamo l'amore libero». Ecco chi è l'assistente di Belli

L'"interrogatorio" di Alfonso

Cosa ti manca di Delia?

«La sua semplicità, la sua complicità, la sua libertà. Non ci siamo mai raccontati questa cosa, ma ci siamo trovati. Io per lei ho lattato contro tutti. Non ci siamo mai raccontati qualcosa è venuto tutto di conseguenza».

Quindi Signorini prova a tirare le somme: «Sei innamorato della testa di Soleil e della spensieratezza di Delia, se dovessi rinunciare a una delle due a chi rinunceresti e perchè»

Niente continua a tenere il piede in due scarpe l'ex di centovetrine: «Io rinuncerei a Soleil all'amicizia con lei per il granbde amore e progetti di vita e rinuncerei a Delia per non perdere quella cosa unica che ho trovato con Soleil»

Gf Vip, Delia Duran senza freni: «Ecco come scelgo le donne per me e Alex». Stasera due nuovi ingressi. Le anticipazioni

Il discorso si fa piccante

Faresti l'amore con entrambe?

E qui si sclada l'argomento: «Ho fatto l'amore con tutte e due in forma diversa. Con Sole abbiamo fatto l'amore dal primo giorno ci siamo posseduti cerebralmente. Sotto le coperte c'è stata una grandissima complicità erotica»

Vuole saperne di più su questo concetto di amore libero il conduttore del Gf vip: «Hai mai fatto l'amore con un uomo?»

Non ha problemi Belli a confessarlo: «Ho condiviso l'amore con un uomo, abbiamo condiviso la complicità con una donna. L'amore non ha confini».