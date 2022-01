Gf Vip, la dichiarazione di Alex Belli alla moglie: «Io scelgo te». Delia Duran lo gela: «È finita»

Il televoto al Gf Vip di stasera era molto importante. Mentre i vipponi pensavano che uno dei nominati sarebbe uscito per sempre dalla casa in realtà i telespettatori dovevano votare il preferito, anzi il candidato alla finale. In nomination ci sono finiti Giucas Casella, Delia Duran e Soleil Sorge. Il primo ad aver appreso di essere "salvo" è stato giucas. poi Alfonso Signorini ha voluto le due nemiche in studio per comunicare il verdetto del pubblico. Arrivate nello studio di cinecittà le due donne si sono trovare un Alex Belli in forma smagliante.

Gf Vip, fuoco e fiamme tra Alex Belli e Delia Duran: «Sei completamente ridicola»

Gf Vip, la dichiarazione di Alex a Delia

L’ex di Centovetrine di fronte alla moglie le ha fatto una vera e propria dichiarazione: «Questo è un percorso molto difficile, ti prego tieni presente la nostra famiglia, tutti ti vogliono un bene dell’anima. La lettera che ti ho mandato era perché volevo che tu facessi il tuo percorso non sentendoti condizionata, ma io scelgo te. Tu sei l'amore della mia vita».

Gf Vip, Katia Ricciarelli gela Delia Duran: «Con Alex non è amore libero ma sesso libero»

La reazione della modella

Delia però ormai sembra ferma sulle sue posizioni: «Ho superato il limite e ho deciso di prendere una posizione. Non voglio prendere in giro il pubblico e me stessa e ho deciso di prendere una posizione e ho deciso di essere libera. Finiamo questa storia, tu prendi la tua strada e io la mia».

GF Vip, Delia Duran lascia Alex Belli: «Sono libera!». La reazione inaspettata di Soleil Sorge

Il pubblico ha scelto la Duran

Poi il verdetto, Soleil può tornare in casa e Delia pensa di essere stata eliminata, ma la verità è un'altra e Delia torna in casa. La faccia diella Sorge non riesce a nascondere nulla: «Non me lo aspettavo» e mani tra i capelli per l'influencer. «Il pubblico mi sconvolge ma è sovrano»