Gf Vip, fuoco e fiamme tra Alex Belli e Delia Duran: «Sei completamente ridicola»

Gf Vip, la lettera di Soleil ad Alex

"Ti scrivo queste parole seduta nella nostra sauna. Penso alla bellezza e all'unicità del nostro tempo insieme. Ci siamo conosciuti aperti, abbiamo giocato come bambini. Ci siamo persi in quella dannata parola amore che per noi aveva un significato immenso. Ho seguito il mio bisogno di proteggerti quando mi hai detto che eri innamorato dime, quel ti amo tanto citato sotto le coperte l'ho interpretato nel modo più shakesperiano. Quando ho capito di aver messo in crisi il tuo rapporto mi sono sentita mortificata, ho sempre voluto la tua felicità. È il momento di chiudere il sipario, da parte mia avrai il pieno sostegno, ti chiedo di prendere una posizione. Se vuoi recuperare il tuo rapporto vieni qui e porta via ta moglie, Io esco di scena ma ricorda che la vita raramente dà seconde possibilità"

Le parole di Belli

Una lettera bellissima lettera e stasera Alex deve prendere una posizione: « Faccio fatica, io e te abbiamo raccontato un rapporto intenso, purtroppo da fuori vogliono che dobbiamo per forza definire, io faccio fatica perhcè noi abbiamo sempre avuto tutto molto chiaro. Quello che sta succedendo è tutto molto basso», arriva anche Delia che parte all'attacco «Sei un bugiardo, tu non racconti la verità dei fatti».

Alex vs Delia

Signorini mostra a Delia e Soleil il video con la confessione di Alex a Signorni e Delia non la prende bene: «È una tortura, basta. Non è una questione di condividere, è la presa in giro che stai facendo», «Sei tu che sei completamente ridicola», urla Alex.

Sonia si propone intanto come traslocatrice: «Delia se vuoi ti mando qualcuno a prendfere i vestiti che hai a casa di Alex così ti godi la casa serena», invece Adriana continua a dire che sia tutta una farsa.