Gabriella Ferri, la rivelazione del figlio Seva: «Sono sempre stato geloso di lei»

Seva Borzak Jr è il figlio di Gabriella Ferri, nato dal matrimonio con Seva Borzak. Ancora oggi ricorda la madre scomparsa nel 2004 a causa di un incidente. La cantante di “Remedios” è caduta dalla finestra della sua abitazione di Roma. Seva Borzak jr è arcidiacono della chiesa ortodossa russa. “Ero figlio unico, non avevo concorrenza, le facevo tutte le confidenze, molto di più che a mio padre. In seconda elementare mi ero innamorato e la prima cosa che ho fatto l’ho detto a mia mamma, le potevo dire tutto, non avevo alcun pudore, ero molto vicino in questo. Lei mi consigliava di fare tutto con amore” – ha detto negli studi di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone.

Il rapporto tra mamma e figlio è sempre stato fortissimo, come ha raccontato l’uomo qualche anno fa: “Confesso di essere stato sempre un po’ geloso di mia madre, delle sue canzoni, della sua musica perché troppo spesso la allontanavano da me – ha detto all’Adnkronos -.