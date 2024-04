Francesca Fagnani, Striscia la Notizia la “accusa” di sponsorizzare gioielli (da 100mila euro) a Belve: «Rappresentazione falsa, erano un prestito»

Tailleur rosso fuoco, top di seta nude e gioielli a completare il lokk. Così la graffiante Francesca Fagnani ha condotto la scorsa puntata di Belve, la sua trasmissione cult in onda su Rai 2 il martedì in prima serata. E proprio per questo outfit la conduttrice è finita nel mirino di Striscia la Notizia. «Deontologicamente parlando, sarà corretta questa esibizione di ornamenti griffati?», questa la domanda che si è posto, e ha posto ai telespettatori, il Tg Satirico di Canale 5. A essere messi sotto accusa sono proprio i gioielli indossati dalla giornalista nel corso dell'ultima puntata di Belve, nello specifico parliamo di un choker con fiore di pietre preziose, un girocollo, due anelli con lo stesso motivo floreale, tutte creazioni di Pasquale Bruni dal valore complessivo di circa 100mila euro.

Francesca Fagnani rifiuta di ospitare il generale Vannacci a Belve: l'ultima indiscrezione

Francesca Fagnani, caos per i gioielli indossati a Belve

Ma la giornalista non ci sta e replica a mezzo di una lettera pubblicata da Dagospia: «Le immagini che avete trasmesso nel vostro programma inducono il pubblico a ritenere che possa avere ricevuto un qualche vantaggio dall’indossare determinati articoli nel corso del mio programma televisivo. Varrebbe a dire che avrei violato sistematicamente la legge professionale, le norme che regolano il mio rapporto con la Rai e soprattutto tradito quello con il pubblico. Questa è una rappresentazione che mi offende profondamente perché falsa e quindi dannosa.

Amici 23 il Serale, gli spoiler della quinta puntata (stasera in tv): il verdetto tra Sarah e Lil Jolie, il ballottaggio finale, gli ospiti e il guanto di sfida

Insomma Francesca Fagnani, spiega, non ha fatto nulla di più nè di meno di quello che fanno molte conduttrici: prendere in prestito (in questo caso) gioielli per completare il suo outfit della serata, senza percepire alcun compenso.