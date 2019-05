Francesca Barra rivela di essere incinta durante una lite con Lemme: «Dispiace averlo confessato così»

Francesca Barra e Claudio Santamaria aspettano un bambino. A rivelarlo la stessa giornalista nel corso dell'ultima puntata di Live non è la D'Urso, a causa di una lite con Alberico Lemme. Il dietologo dei vip, facendo notare a Francesca Barra quanto fosse fuori forma, ha provocato la reazione di quest'ultima, che ha motivato il suo aumento di peso spiegando di essere incinta. La giornalista si è poi pentita delle modalità con cui ha svelato la sua gravidanza, scusandosi con tutti con un lungo post su Instagram: «Mi dispiace molto per quello che è successo ieri sera. Mi dispiace aver dovuto confessare uno stato intimo anche se non era un segreto per i più. Avrei voluto farlo con il sorriso e nei tempi e nei modi che noi avremmo reputato giusti».



«Ma non potevo permettere che una persona come Lemme - prosegue Francesca Barra - che ha il privilegio immeritato di rivolgersi ad un bacino così ampio di pubblico, mi offendesse. Che sia per lo stato fisico, che per altre scelte. Ad un certo punto: basta. Non potevo continuare a rimanere in sua presenza, per me e per tutte le persone che, difronte alle offese, incassano e gli danno spazio». Francesca Barra ha spiegato, poi, la sua scelta di partecipare alla trasmissione di Canale 5: «Sulle polemiche che sto leggendo sul programma di Barbara D’Urso, oltre a ricordare che in quel salotto si alternano firme autorevoli del giornalismo italiano e che i politici fanno a gara per fare lì i loro annunci, non rinnego nulla. Anzi. Ho deciso di intervenire nella trasmissione perché sono una giornalista e abbiamo l’obbligo di raccontare, contenere certi fenomeni o di cercare di illuminare chi oggi lo ritiene “un genio” ricordando che non può esserlo chi offende le donne, gli omosessuali».

La chiusura del post è decicata di nuovo al dietologo appena uscito dalla casa del Grande Fratello: «Lemme fa del male e deve il suo “successo” ad un perverso meccanismo simile alla sindrome di Stoccolma dove la vittima è quasi ipnotizzata dal suo carnefice. Non mi fa ridere, anche se è lui a ridere da solo delle sue battute. Reputo anche dannoso che un farmacista che fornisce indicazioni sulle diete, dia della cicciona ad una donna che – come fra l’altro dimostra la fotografia scattata questa mattina - ha assolutamente uno stato normale fisico. Questo lo dico perché vorrei che smetteste di avere il complesso dei centimetri e dei canoni che vi impongono alcuni guru, o resi tali, non dai conduttori, giornalisti».

