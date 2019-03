Fiorello torna in tv con Raffaella Carrà: «Non si può dire no, lavorare con lei è una medaglia»

«Perché si dice sì alla Carrà? Ma perché Raffaella... Stavo per usare il titolo di una canzone di Tiziano Ferro: perché Raffaella è mia, Raffaella è nostra, è lei la più amata dagli italiani e non ce n’è per nessun’altra. E poi, scusi, si può forse dire di no alla Raffa? Ma lavorare con lei è una medaglia!». Così Rosario Fiorello spiega al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 20 marzo, il suo clamoroso rientro in tv.



