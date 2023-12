Film di Natale in tv, cosa vedere e a che ora dal 24 dicembre

La Direzione Cinema e Serie Tv della Rai, in occasione delle feste natalizie, ha programmato un insieme di strenne ricco di divertimento, cultura, grandi film che hanno la capacità di incantare il pubblico di ogni età. Si comincia il 24 dicembre con Rai 1 che offre in prima serata “Remi”, del 2018, con Daniel Auteil protagonista della più recente versione cinematografica di un romanzo, “Senza famiglia”, che continua ad affascinare adulti e bambini. Sulla rete ammiraglia, martedì 26 dicembre c’è “La sirenetta” del 1989, capolavoro di animazione della Disney. La sera dopo, il 27, in prima visione e in prima serata, sempre dalla Disney proviene il live action “Dumbo”, remake di un classico intramontabile del regista visionario Tim Burton, con Michael Keaton e Colin Farrell tra i protagonisti. Il 28 dicembre arriva la più recente versione di una saga non meno appassionante con “Il ritorno di Mary Poppins”, del 2018, con Emily Blunt nei panni della magica governante e un’amica speciale interpretata da Meryl Streep. Il 29 dicembre, in prima visione assoluta, sempre in prima serata, una commedia italiana con elementi di fantasy che affronta in modo brillante il tema del rapporto genitori e figli: “La seconda chance” di Umberto Carteni con Max Giusti e Gabriella Pession. Ancora su Rai 1, il 2 gennaio il romantico colossal, ambientato a San Pietroburgo, “Pattini d’argento” e il 5 gennaio, in prima visione, “La befana vien di notte 2 - Le origini”, prequel di un grande successo cinematografico con un cast d’eccellenza: Monica Bellucci, Fabio De Luigi, Corrado Guzzanti.

Per il pomeriggio segnaliamo i film “Belle & Sebastien 2” - L’avventura continua il 25 dicembre e “Belle & Sebastien 3” – Amici per sempre il 26 dicembre, nei quali prosegue la meravigliosa amicizia tra il ragazzo e il suo splendido cane. Il 25 abbiamo anche “Natale all’improvviso”, con Diane Keaton e John Goodman, la storia, tenera e divertente, di una tipica famiglia americana. Ricordiamo anche il bel Tv Movie francese “Un bebe’ per Natale”, in onda il 26 dicembre.

Per le seconde serate il 26 dicembre, in prima visione assoluta, andrà in onda il romantico tv movie “Colpo di fulmine a Natale”, ambientato nella terra di Babbo Natale, la Lapponia! Ricordiamo “Biancaneve” con la grande Julia Roberts in una parte inconsueta per lei, il 28/12; poi il primo dell’anno torna la straordinaria Diane Keaton in “Appuntamento al parco”, in cui farà amicizia con uno stravagante vagabondo.

Programmazione speciale anche per Rai 2 che comincia la sera del 24 dicembre con, in prima visione assoluta, “Natale a Roma”, un romantico tv movie americano con Lacey Chabert.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sempre su Rai 2, la sera del 25 andrà in onda, in prima visione, “Crudelia” (2021) con due attrici premi Oscar: Emma Stone ed Emma Thompson. Il film Disney in live-action racconta gli esordi ribelli di una delle più famose antagoniste del cinema: Crudelia De Mon, la cattiva dell’amatissimo “La carica dei 101” del 1961, un classico dell’animazione che invece la stessa rete propone per la serata del 31 dicembre. Qualche sera prima, il 28 dicembre, Rai 2 offre il nuovo tv movie tratto da “Delitti in paradiso”, speciale natalizio dell’amatissima serie franco britannica ambientata ai Caraibi. Un altro appuntamento Disney pensato proprio per i più piccoli è il 1°gennaio con “Genitori in trappola” del 1998, con Dennis Quaid e Natasha Richardson alle prese con i divertenti piani di due gemelline le quali, separate alla nascita, fanno di tutto per ricomporre la famiglia.