Per vedere film molto attesi come 007 No Time To Die con Daniel Craig per l'ultima volta nei panni di James Bond, o la commedia di Carlo Verdone Si vive una volta sola o ancora Diabolik dei Manetti Bros bisognerà aspettare la riapertura delle sale, invocata dalla campagna istituzionale #soloalcinema. Ma a Natale il pubblico potrà optare per il divano di casa, spaziando in un'offerta streaming ricchissima a base di commedie, thriller, cartoon, drammi, fantascienza, teen-movies, evergreen e novità. E anche in quest'annata anomala dominata dal Covid, l'atmosfera gioiosa, fiabesca o esplicitamente natalizia prevale un po' su tutte le piattaforme.



LA GOLIARDIA

Tra le novità, spicca Tutti per 1, 1 per tutti, la commedia di Giovanni Veronesi (su Sky da domani) che ritrova gli acciaccatissimi, goliardici moschettieri Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo impegnati nell'ultima missione impossibile agli ordini della regina Margherita Buy. Tra i classici, impossibile perdere A Christmas Carol di Robert Zemeckis che rilegge Dickens in modalità performance capture: il film è su Disney + che ospita anche l'intramontabile Mary Poppins con Julie Andrews, l'unica tata volante a prova di imitazioni.

On line è poi possibile imbattersi in un bel numero di Babbi Natale: su Prime Video giganteggia quello interpretato da Diego Abatantuono salvatore di una famiglia problematica in 10 giorni con Babbo Natale, la godibilissima commedia family diretta da Alessandro Genovesi. Ma se vogliamo un Santa Claus un po' meno ortodosso, ecco Kurt Russel (su Netflix) in Qualcuno salvi Babbo Natale per non parlare di Mel Gibson, il Babbo Natale più scorretto della storia: beve e spara nella commedia nera Fatman (Sky Cinema Collection). Tra i classici, spunta La banda dei Babbi Natale con Aldo Giovanni & Giacomo su Disney +.



La stessa piattaforma propone da domani in prima mondiale la grande novità di quest'anno: Soul, l'ultimo cartoon Pixar diretto dal premio Oscar Pete Docter e presentato in anteprima alla Festa di Roma. Il film, che ha per protagonista un insegnante di musica, è ambientato tra la terra e l'aldilà, un luogo fantastico dove le nuove anime ricevono le loro personalità, peculiarità e interessi prima di sbarcare nel mondo. Per tutta la famiglia sono anche Fata madrina cercasi, favola natalizia con Isla Fisher (I Love Shopping) e Jillian Bell, Mulan che ripropone in versione live-action il celebre cartoon e il cult Mamma ho perso l'aereo (Disney +).

CAST STELLARI

L'atmosfera delle feste, sia pure sotto le restrizioni anti-Covid, si addice al musical, un genere brillantemente resuscitato da The Prom (su Netflix), favola politicamente corretta sui diritti Lgbtq interpretata da un cast stellare: Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Kerry Washington. È un musical anche lo scatenato Ballo Ballo diretto da Nacho Alvarez (su Amazon Prime Video) che celebra la libertà di espressione nella Spagna repressiva degli anni '70 al ritmo delle hit di Raffaella Carrà.

Chi ha nostalgia dei cinepanettoni sarà felice di ritrovare Christian De Sica e Massimo Boldi diretti da Neri Parenti nella commedia farsesca In vacanza su Marte (on demand). Chi ama invece le commedie romantiche sarà tentato di (ri)vedere Love Actually (su Netflix e altre piattaforme) con Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth, Keira Knightley: 10 storie per arrivare all'identica conclusione che Love Is All Around, l'amore è dappertutto.

IL SALVATORE

Ma per chi cerca alternative all'atmosfera natalizia, su Netflix c'è George Clooney in versione post-apocalittica: in The Midnight Sky attraversa lo spazio per salvare il mondo dall'estinzione. Sulla stessa piattaforma L'incredibile storia dell'Isola delle rose di Sydney Sibilia racconta l'ingegnere italiano che negli anni '60 fondò uno Stato in mezzo all'Adriatico. E per la gioia dei cinefili è sempre disponibile Mank di David Fincher sui retroscena del capolavoro Quarto Potere. Amazon propone invece Aterbellum sulle discriminazioni contro i neri durante la Guerra Civile americana. Per non dimenticare che le ingiustizie di oggi affondano le radici nella Storia.



