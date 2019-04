Federica Sciarelli resta a "Chi l'ha visto": «Non è vero che me ne vado»

Federica Sciarelli resta a Chi l'ha visto. Smentite, quindi, le voci che la volevano in partenza per un nuovo talk show. «Ogni tanto dico che sono stanca e qualcuno ci ricama su», ha detto sapere a Repubblica. Anche la Bruzzone, che era stata data per sostituta della conduttrice, ha smentito.

Sciarelli lascia "Chi l'ha Visto"? Roberta Bruzzone: «Nulla di vero, a me nessuna proposta»

Federica Sciarelli, 15 anni di Chi l'ha Visto: «Ci sono donne che hanno più palle di tanti uomini»

Insomma, la Sciarelli resta salda al timone. Eppure le voci la davano in partenza per un nuovo talk show. «Quello che mi piacerebbe tanto, è condurre un programma politico perché al Tg3 mi sono occupata per 15 anni di politica. Quindici anni di Chi l’ha visto?, Quindici di politica, forse sarebbe il caso di occuparsi di un programma di cucina».



© RIPRODUZIONE RISERVATA