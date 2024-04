Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la nuova vita da genitori: «È stato un parto complicato. Tra noi va malissimo, non dormiamo insieme. Ma siamo felici»

Federica Pellegrini e Matteo Giunta arrivano a Verissimo per raccontare la loro nuova vita da genitori. La Divina entra nello studio di Silvia Toffanin con un look nuovo, capelli cortissimi come ai tempi dei suoi record olimpionici: «Mi ero stufata della frangia».

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la nuova vita da genitori: «Matilde ha cambiato ogni cosa»

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo

Federica racconta del suo parto: «Ho fatto il cesareo a 48 ore dalle contrazioni lei aveva cominciato ad avere il battito irregolare e non ce la siamo sentita di andare oltre.

Ho avuto contrazioni violente dopo tutte quelle ore ero esaurita mi sorreggeva mio marito perché non riuscivo neanche a stare in piedi». Matteo spiega come ha vissuto quei momenti: «Sono emozioni forti e c'è stata molta preoccupazione ma da sportivo ho mantenuto la calma».

La nuova vita da genitori

Matilde, nata il 3 gennaio del 2024, però sta benissimo: «Dopo il primo periodo difficilissimo ho capito la bellezza di questo momento, lei mangia tantissimo». Matteo è innamoratissimo: «Anche da mamma Federica è straordinaria». L'allattamento è uno di quei momenti che federica pellegrini adora: «È come se fossimo legate da un filo». Matilde che ora ha 3 mesi somiglia al papà, e la nuotatrice non ci sta: «Io ho fatto tutta la fatica e poi somiglia a lui». Federica e Matteo hanno una luce tutta nuova sul volto, quella di due neo genitori felici.

Un cambiamento drastico nella vita dei due atleti, come succede a qualsiasi coppia che diventano mamma e papà: «Adesso la nostra vita è stravolta però lei comincia a interagire ed è straordinario, quando lei sorride è la nostra felicità ma tra noi due va malissimo - sorride l'atleta - lui dorme con i quattro cani e io con la bimba. Ora aspettiamo di uscire dal tunnel». Progetti su un altro figlio? «Magari tra tre anni quando ci rincontreremo», sorridono felici della loro nuova sfida.