Endless Love, le anticipazioni di oggi (venerdì 22 marzo): Salih è pronto a parlare con Kemal

Dopo il cambio di programmazione e lo stop di Terra Amara - andrà in onda solamente il venerdì in prima serata -, torna anche oggi l'appuntamento con la nuova soap opera turca “Endless Love”. Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 alle 14.10. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, venerdì 22 marzo.

Endless Love, le anticipazioni di oggi

Salih è pronto a parlare con Kemal per rivelargli il suo amore per Zeynep, ma la ragazza è terrorizzata da questa prospettiva e fa di tutto per dissuaderlo. Nel frattempo, Tarik rivela alla famiglia che Kemal è ritornato a casa per ritornare insieme a Nihan. Appartatasi sulla barca assieme allo stesso Kemal, Nihan gli ha rivelato di essere ancora segretamente innamorata di lui. Tuttavia, l’ingegnere è parso freddo e distaccato ma non ha alcuna intenzione di abbandonare la festa: intende infatti vendicarsi del suo rivale in affari.