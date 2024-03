Un Posto al Sole, le anticipazioni di oggi (venerdì 22 marzo): una nuova minaccia per Rosa

Torna stasera in tv “Un Posto al Sole”, la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, venerdì 22 marzo. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera

È arrivato il momento, per Rosa e Manuel, di lasciare la Terrazza per tornare a casa, ma la donna farà non poca fatica per convincere il figlio, e intanto una nuova minaccia aleggia su di lei. Alberto avrà una reazione furiosa e veemente alla notizia che Clara aspetta un bambino da Eduardo, anche se lei non ha ancora deciso se portare avanti o meno la gravidanza ora che la sua vita si sta facendo ancora più complicata.