Terra amara, le anticipazioni di oggi venerdì 22 marzo: Zuleyha (nei guai) lascia villa Yaman

Terra amara, le anticipazioni di oggi venerdì 22 marzo. Torna stasera su Canale 5, a partire dalle 21.20, la celebre serie turca. Zuleyha e Yilmaz sognano di sposarsi, ma la loro vita si trasforma in un incubo quando un ricco criminale cerca di abusare della giovane donna e Yilmaz, proteggendola, uccide il criminale. Da quel momento, sono fuggiaschi in una terra di impunità.

Le anticipazioni di oggi

Come riporta Mediaset Infinity, nella puntatadi oggi Zuleyha è sicura di poter ripagare il debito tramite la vendita dei gioielli che ha affidato a Gaffur e Selamet, ma dopo molte ore, dei due non si ha ancora traccia.

Nel frattempo, Hakan ha fatto arrestare l'uomo che si spacciava per Mujdat, lo zio di Kerem Ali che aveva rapito il piccolo, ma Fikret pensa ci sia proprio Hakan dietro al rapimento del bambino. Zuleyha preoccupata per Gaffur e Selamet, si mette alla loro ricerca con Ibo e Rasit. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

Le anticipazioni di domani

Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda domenica 24 marzo alle 14.45 su Canale 5, Hakan e Abdulkadir fermano uno dei pullman della società di Colak diretto ad Ankara e lo incendiano dopo aver offerto gratuitamente ai passeggeri un viaggio più confortevole su uno dei mezzi di loro proprietà. Zuleyha organizza la proiezione di un film, evento gratuito e aperto a tutti gli abitanti di Cukurova, ma, invece del film annunciato, sullo schermo viene proiettato un filmato in cui appare Betul che si vanta con Zuleyha di aver sottratto denaro all'azienda degli Yaman, di aver venduto i suoi terreni e di aver fatto in modo che le pignorassero la villa.