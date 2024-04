Endless Love, le anticipazioni di oggi (giovedì 18 aprile): Emir costringe Badu ad abortire

Dopo il cambio di programmazione e lo stop di Terra Amara, torna anche oggi l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 alle 14.10. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, giovedì 18 aprile.

Isola dei Famosi 2024, Benigno accusa Mediaset dopo la squalifica: «Mi hanno offerto soldi». Come sta Marina Suma? I sondaggi e il televoto

Endless Love, anticipazioni oggi

Salih cerca di convincere il suo migliore amico a dimenticare Nihan, è convinto che non sia sincera, ma Kemal sente che la donna non mente: la sua amata ha sposato Emir sotto costrizione.

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (giovedì 18 aprile): Silvia è gelosa di Michele

Zeynep e Salih si incontrano, lei lo rimprovera per aver deciso di chiedere la sua mano senza consultarla, lui l'implora di essere dolce: sta soffrendo troppo per la perdita della barca. Ozan non demorde e continua ad ossessionare Zeynep, che lo rifiuta. Kemal minaccia Onder di rivelare i segreti del suo passato se non rinuncerà alla causa contro Leyla intentata insieme a Vildan. Onder cerca allora di convincere sua moglie, pur di proteggere i loro figli. Ma Vildan è determinatissima a procedere.