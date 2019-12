Edoardo Leo, gaffe in diretta a Domenica In dopo l'intervista con Mara Venier: «Mi avevano detto che era finita...»

Edoardo Leo viene intervistato da Mara Venier a Domenica In sulla sua ultima fiction "Ognuno è perfetto". La fiction si divide in tre puntate e vede Edoardo come protagonista insieme a dei ragazzi con sindrome di Down. Nella breve serie di Rai1 Edoardo è padre di un ragazzo down e ne racconta la sua vita, fatta spesso, purtroppo di pregiudizi e di ostacoli.

L'attore, insieme agli altri due protagonisti della serie, spiega come è stato lavorare con loro, come si sia sentito fortemente arricchito dalla loro vitalità e dalla loro energia. Racconta la serie, spiegando che è fatta di momenti di grande ilarità, ma anche di commozione. Poi Mara Venier saluta i suoi tre ospiti e passa al successivo intervento.

Proprio in quel momento però si vede Edoardo Leo che si avvicina alla conduttrice, le stringe la mano, la bacia e le dice, a microfono aperto, che ci teneva particolarmente a ringraziarla, che non ama andare in tv, ma con lei si è sentito a suo agio. La Venier, felice per questo intervento, ringrazia, ma gli fa notare che sono ancora in diretta. A quel punto Leo, sorpeso e imbarazzato si gira e dice: «Ma mi avevano detto che era finita», poi saluta Mara e il pubblico e si allontana tra le risate dei presenti.

