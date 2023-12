Don Matteo 14, Maria Chiara Giannetta dice addio alla serie (e non è la sola): chi abbandona, chi resta e chi arriva. Il cast

Maria Chiara Giannetta dice addio a Don Matteo. Ma non sarà l'unica a salutare la fortunatissima serie tv in onda su Raiuno. «La prossima stagione della fiction sarà l’ultima per me e pure per Maurizio Lastrico: faremo una piccola cosa, ma poi basta, usciremo di scena». Addio al capitano dei carabinieri Anna Olivieri. Un personaggio che ha fatto conoscere Maria Chiara Giannetta, come ricorda Di Più Tv.

Don Matteo 14, la Giannetta non ci sarà

Ai definitivi saluti anche il pubblico ministero Marco Nardi, interpretato dall'attore genovese Maurizio Lastrico.

Un personaggio strettamente legato a quello di Maria Chiara: "tra loro, per anni, scrive ancora il settimanale televisivo, c’è stato un amore tormentato, caratterizzato da diversi tira e molla. Al termine della scorsa stagione, però, i due si erano finalmente ritrovati, con il più classico dei lieto fine”. «Il bacio tra Anna e Marco nel finale della tredicesima stagione di Don Matteo ha chiuso un cerchio e ci vorrebbe solo una forte ragione per riaprirlo», ha rivelato la stessa Maria Chiara Giannetta, lasciando intendere già allora che avrebbe lasciato la fiction.

Quando usciranno di scena

Ma come detto Maria Chiara e Maurizio appariranno anche nella quattordicesima stagione poi toccherà nai nuovi protagonisti. «A sostituire Maria Chiara Giannetta nel ruolo di capitano dei carabinieri - scrive Di Più Tv - sarà Eugenio Mastrandrea, che interpreterà Diego Martini», rivelano dietro le quinte della serie. Eugenio Mastrandrea è un attore emergente che ha già al suo attivo serie TV italiane di successo come La fuggitiva, con Vittoria Puccini, e internazionali come From Scratch, di Netflix.

Nella quattordicesima stagione di Don Matteo arriverà anche un nuovo pubblico ministero. «È così», dicono ancora dietro le quinte a Di Più Tv. Si chiamerà Vittoria Guidi e sarà interpretata da Gaia Messerklinger, che abbiamo visto di recente nella seconda stagione della fiction di raiuno Cuori, nei panni dell’infermiera Agata Vezzani. Gaia all’inizio del 2024 sarà anche su Canale 5 nella fiction I fantastici 5, dove ritroverà proprio Raoul Bova nei panni di un allenatore che prepara un gruppo di atleti paralimpici alle Olimpiadi.

E Maria Chiara Giannetta cosa farà? Ora la vediamo al cinema nel film Santocielo, con Ficarra e Picone, dove interpreta una suora, Luisa. Ma presto tornerà a vestire i panni di Blanca, la consulente di polizia non vedente, nella terza stagione della seguitissima fiction di raiuno.