Doc e Don Matteo, arriva il cross over: le foto esclusive

Mercoledì 6 Marzo 2024, 08:23

Un simpatico cross oover fra due delle serie più amate in assoluto dal pubblico di Rai1: Doc nelle tue mani e Don Matteo, che si daranno il cambio il 7 aprile. Quel giorno infatti finirà la terza stagione di Doc, il medical drama con Luca Argentero nei panni del dottor Fanti e ci sarà a seguire un piccolo excursus nella Spoleto di Don Matteo. A Spoleto appunto il Maresciallo Cecchini è tesissimo per l’arrivo del nuovo capitano in caserma: deve essere tutto perfetto e tutti devono essere sull’attenti. Ed ecco che improvvisamente l’appuntato La Talpa arriva insieme ad un signore di 45 anni, un volto familiare… infatti si tratta proprio di DOC! E sarà lui a salvare La Talpa da un malore improvviso. Il Maresciallo lo ringrazia. foto ufficio stampa Lux Vide



