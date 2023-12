Rai contro Angelo Mellone: «Su Mara Venier e Fiorello parole in libertà. Sono grandi professionisti»

«In riferimento al contenuto dell'intervista apparsa su Repubblica al direttore dell'Intrattenimento Day Time Rai, Angelo Mellone, da ambienti Rai trapela - a quanto si apprende - che alcuni riferimenti a Fiorello e Mara Venier sono parole in libertà che non corrispondono affatto al pensiero del Vertice aziendale». Insomma sembra proprio che i vertici dell'azienda della tv di Stato non abbiano gradito le parole di Mallone rilasciate ieri.