Don Matteo 13, Milena Miconi esclusa dalla serie: «Mi hanno lasciata fuori». E parla della telefonata con Flavio Insinna

Milena Miconi, attrice ed ex modella italiana di 49 anni, è conosciuta da tutti per il suo ruolo della Sindaca di Gubbio Laura Respighi nella fortunata serie tv Don Matteo. Ma ora che sono cominciate le riprese dalla nuova stagione, la Miconi è stata esclusa dal cast e lei, come racconta in una lunga intervista a Fanpage, non l'ha presa affatto bene, anzi. Milena si dice “amareggiata e delusa”, anche in considerazione del grande affetto che il pubblico ha sempre avuto per il suo ruolo al fianco di Falvio Insinna, che nella serie interpreta il capitano Flavio Anceschi, con il quale lei ha una storia d'amore che ha appassionato e divertito i telespettatori.

Eppure, in Don Matteo 13 lei non ci sarà. «Ci sono rimasta molto male – ha detto a Fanpage - Sono dispiaciuta e amareggiata. C'era la possibilità di riproporre una coppia forte e invece hanno deciso di farmi morire, non so per quale ragione». Nessuno l’aveva avvisata della sua “dipartita”: «Cercavano una ragazza che interpretasse la figlia di Laura Respighi e Flavio Anceschi ed è arrivata la proposta in agenzia per fare un provino a mia figlia Sofia, che ha 19 anni. Allora, ho pensato: “Se cercano la figlia di Laura e Anceschi, forse torneranno anche i genitori. Come mai nessuno mi ha detto niente?”. Nella scena che mi avevano mandato per il provino di Sofia, c'era un dialogo con Anceschi. Leggo: “Dopo la morte della madre, inizia ad avere un rapporto conflittuale con il padre". E lo scopro così. Poi mia figlia non è passata, magari non andava bene».

Da Flavio Insinna, Milena Miconi non ha avuto alcun tipo di avvertimento: «Ci siamo sentiti, ma non mi ha detto niente. Evidentemente ha ritenuto opportuno non farlo, o magari non lo sapeva ancora. Gli ho chiesto semplicemente se avesse avuto contatti. Mi ha detto che non li sentiva da tanto, che non sapeva niente. Immagino non avesse ancora ricevuto la chiamata o forse non mi ha voluto dire nulla. Questo non lo so. Però l'ho chiamato poco tempo prima che uscisse la notizia».

